Раздел: Экономика
Украина нарастила объемы транзита газа
Компания вовремя и в полном объеме выполняла заявки на транспортировку газа.
По итогам марта объем транзита природного газа через территорию Украины увеличился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 8,1 млрд куб м., — сообщает Укртрангаз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hubs.ua.
Отмечается, что компания вовремя и в полном объеме выполняла заявки на транспортировку газа, несмотря на систематическое несоблюдение российским Газпромом контрактных давлений в магистральных газопроводах на входных точках в украинскую ГТС.
При этом среднесуточный транзит в марте составил 260 млн куб м, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года.
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«По результатам первого квартала 2018 транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился до 20,1 млрд куб м, что на 3,1 млрд куб м или на 13,3% меньше, чем за первые три месяца прошлого года», – сообщили в Укртрансгазе.
По итогам марта объем транзита природного газа через территорию Украины увеличился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 8,1 млрд куб м., — сообщает Укртрангаз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hubs.ua.
Отмечается, что компания вовремя и в полном объеме выполняла заявки на транспортировку газа, несмотря на систематическое несоблюдение российским Газпромом контрактных давлений в магистральных газопроводах на входных точках в украинскую ГТС.
При этом среднесуточный транзит в марте составил 260 млн куб м, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года.
Читайте также: Украина начнет по-новому измерять объемы газа
«По результатам первого квартала 2018 транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился до 20,1 млрд куб м, что на 3,1 млрд куб м или на 13,3% меньше, чем за первые три месяца прошлого года», – сообщили в Укртрансгазе.
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