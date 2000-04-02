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Раздел: Экономика  
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Украина нарастила объемы транзита газа

Украина нарастила объемы транзита газа Компания вовремя и в полном объеме выполняла заявки на транспортировку газа.

По итогам марта объем транзита природного газа через территорию Украины увеличился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 8,1 млрд куб м., — сообщает Укртрангаз.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hubs.ua.

Отмечается, что компания вовремя и в полном объеме выполняла заявки на транспортировку газа, несмотря на систематическое несоблюдение российским Газпромом контрактных давлений в магистральных газопроводах на входных точках в украинскую ГТС.

При этом среднесуточный транзит в марте составил 260 млн куб м, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года.

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«По результатам первого квартала 2018 транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился до 20,1 млрд куб м, что на 3,1 млрд куб м или на 13,3% меньше, чем за первые три месяца прошлого года», – сообщили в Укртрансгазе.
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 Теги: Украина, газ, транзит

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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