Раздел: Экономика
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Количество действующих нефтедобывающих установок в США сократилось.
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне падения фондовых индексов США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 в понедельник опустилась на 0,67 доллара (0,97%) - до 68,67 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,02 доллара (1,57%) - до 63,92 доллара за баррель.
Американские рынки акций опускаются на 0,7-1,6% в понедельник на фоне низкой активности торгов, что негативно отражается и на нефтяном рынке.
Читайте также: Цены на нефть перешли к падению
Между тем ранее нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США сократилось на прошлой неделе на 7 единиц и составило 797. Снижение стало самым существенным с ноября прошлого года.
Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне падения фондовых индексов США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 в понедельник опустилась на 0,67 доллара (0,97%) - до 68,67 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,02 доллара (1,57%) - до 63,92 доллара за баррель.
Американские рынки акций опускаются на 0,7-1,6% в понедельник на фоне низкой активности торгов, что негативно отражается и на нефтяном рынке.
Читайте также: Цены на нефть перешли к падению
Между тем ранее нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США сократилось на прошлой неделе на 7 единиц и составило 797. Снижение стало самым существенным с ноября прошлого года.
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