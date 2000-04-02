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Раздел: Экономика  
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Мировые цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть перешли к снижениюКоличество действующих нефтедобывающих установок в США сократилось.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне падения фондовых индексов США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 в понедельник опустилась на 0,67 доллара (0,97%) - до 68,67 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,02 доллара (1,57%) - до 63,92 доллара за баррель.

Американские рынки акций опускаются на 0,7-1,6% в понедельник на фоне низкой активности торгов, что негативно отражается и на нефтяном рынке.

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Между тем ранее нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США сократилось на прошлой неделе на 7 единиц и составило 797. Снижение стало самым существенным с ноября прошлого года.
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 Теги: цены, нефть

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Сегодня, 21:55 » Автор: Едгар Букмирза
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