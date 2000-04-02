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Мировые цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть перешли к снижению

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Цены на нефть перешли к снижению Цены снижаются на фоне повышения запасов топлива в США.

Возросла стоимость эталонных марок нефти Нефть в пятницу подорожала, Brent поднялась до $65,25 за баррель.