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Раздел: Экономика  
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Рада одобрила мораторий на рубку леса

Рада одобрила мораторий на рубку лесаЗаконопроект вносит изменения в статьи 21 и 26 закона "О природно-заповедном фонде".

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2000 году был введен мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок в елово-буковых лесах на крутых склонах в Карпатском регионе. Однако в 2011 году этот мораторий перестал действовать.

Законопроект вносит изменения в статьи 21 и 26 закона "О природно-заповедном фонде", а именно запрещает проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках.

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Также законопроект вносит изменения в закон "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" о продлении действия запрета на проведение сплошных рубок елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Таким образом, как указывают авторы законопроекта, станет возможным проводить только выборочные рубки для оздоровления елово-буковых лесов на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3059386
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 Теги: Законопроект, мораторий, лес

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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