Раздел: Экономика
Рада одобрила мораторий на рубку леса
Законопроект вносит изменения в статьи 21 и 26 закона "О природно-заповедном фонде".
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2000 году был введен мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок в елово-буковых лесах на крутых склонах в Карпатском регионе. Однако в 2011 году этот мораторий перестал действовать.
Законопроект вносит изменения в статьи 21 и 26 закона "О природно-заповедном фонде", а именно запрещает проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках.
Читайте также: Рада продлила мораторий на продажу земли
Также законопроект вносит изменения в закон "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" о продлении действия запрета на проведение сплошных рубок елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.
Таким образом, как указывают авторы законопроекта, станет возможным проводить только выборочные рубки для оздоровления елово-буковых лесов на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3059386
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2000 году был введен мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок в елово-буковых лесах на крутых склонах в Карпатском регионе. Однако в 2011 году этот мораторий перестал действовать.
Законопроект вносит изменения в статьи 21 и 26 закона "О природно-заповедном фонде", а именно запрещает проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках.
Читайте также: Рада продлила мораторий на продажу земли
Также законопроект вносит изменения в закон "О моратории на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" о продлении действия запрета на проведение сплошных рубок елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.
Таким образом, как указывают авторы законопроекта, станет возможным проводить только выборочные рубки для оздоровления елово-буковых лесов на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3059386
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
133
0
Оставьте свой комментарий