Раздел: Экономика
Стало известно, сколько денег принесли проверки ГФС
Проверки за предыдущий ход смогли пополнить бюджет на внушительную сумму.
В результате проведения аудиторских проверок Государственной фискальной службы (ГФС) в госбюджет в 2017 году было перечислено 7 млрд гривен, что на 2 млрд гривен, или на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Как сообщается, отбор в план рисковых плательщиков осуществляется автоматически средствами ИТС "Налоговый блок".
Рискоориентированная система постоянно обновляется. В частности, в 2017 году дважды пересматривался порядок формирования плана-графика документальных проверок, в частности пересмотрены и усовершенствованы 44 риска, по которым формировались планы на 2017 и 2018 годы. Принимаются также меры по внедрению электронного допроверочного анализа и электронных проверок.
За счет сокращения мер контроля снижено давление на плательщиков: за последние 5 лет в 3,5 раза уменьшено количество выходов к плательщикам для документального подтверждения рисков, определенных при отборе. Совершенствованием отбора рисков в операциях с НДС существенно уменьшено количество встречных сверок и внеплановых проверок.
В то же время, на 10% увеличено количество плановых мероприятий, в ходе которых комплексно отрабатываются все риски в деятельности плательщиков. При этом, акцент в плановой работе сделан на больших плательщикам - их проверено 9%, средних - всего 5%, а малых только 0,2%.
В 100% запланированных к проверкам плательщиков документально и проведенными доначислениями подтверждено риски неуплаты налогов, что свидетельствует о качестве отбора рисковых плательщиков.
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По отраслевому принципу были определены наибольшие риски в деятельности 4,6 тыс. налогоплательщиков с суммарным объемом доходов 890 млрд гривен. В прошлом году 63% из 16,6 тыс. внеплановых проверок проводились по причинам, которые не зависят от ГФС: по обращениям налогоплательщиков и по решению суда. В течение 2016 доля таких проверок составляла 58,5% из 16,1 тыс. плательщиков.
В результате проведения аудиторских проверок Государственной фискальной службы (ГФС) в госбюджет в 2017 году было перечислено 7 млрд гривен, что на 2 млрд гривен, или на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Как сообщается, отбор в план рисковых плательщиков осуществляется автоматически средствами ИТС "Налоговый блок".
Рискоориентированная система постоянно обновляется. В частности, в 2017 году дважды пересматривался порядок формирования плана-графика документальных проверок, в частности пересмотрены и усовершенствованы 44 риска, по которым формировались планы на 2017 и 2018 годы. Принимаются также меры по внедрению электронного допроверочного анализа и электронных проверок.
За счет сокращения мер контроля снижено давление на плательщиков: за последние 5 лет в 3,5 раза уменьшено количество выходов к плательщикам для документального подтверждения рисков, определенных при отборе. Совершенствованием отбора рисков в операциях с НДС существенно уменьшено количество встречных сверок и внеплановых проверок.
В то же время, на 10% увеличено количество плановых мероприятий, в ходе которых комплексно отрабатываются все риски в деятельности плательщиков. При этом, акцент в плановой работе сделан на больших плательщикам - их проверено 9%, средних - всего 5%, а малых только 0,2%.
В 100% запланированных к проверкам плательщиков документально и проведенными доначислениями подтверждено риски неуплаты налогов, что свидетельствует о качестве отбора рисковых плательщиков.
Читайте также: Стало известно, сколько еще денег "влил" в Приватбанк Минфин
По отраслевому принципу были определены наибольшие риски в деятельности 4,6 тыс. налогоплательщиков с суммарным объемом доходов 890 млрд гривен. В прошлом году 63% из 16,6 тыс. внеплановых проверок проводились по причинам, которые не зависят от ГФС: по обращениям налогоплательщиков и по решению суда. В течение 2016 доля таких проверок составляла 58,5% из 16,1 тыс. плательщиков.
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