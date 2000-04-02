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Раздел: Экономика  
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Украина сотрудничает с Россией: стало известно, на сколько вырос импорт

Украина сотрудничает с Россией: стало известно, на сколько вырос импортЗа последний год показатели не падали, а наоборот, росли.

Аналитики обнаружили, что за 2017 год показатели внешне-экономической деятельности Украины с Россией выросли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Другой Взгляд.

За 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза. Однако в 2017 наблюдается оживление торговых отношений.

Сравнивая 2016 и 2017 год, значительно вырос импорт — на 40% (с 5,1 до 7,2 млрд долларов). Наибольшую долю в нем занимают, прогнозируемо, нефть, удобрения и черные металлы. В прошлом году Украина получила на 161% больше железнодорожных локомотивов и 191% больше свинца из России.

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Торговое оживление произошло среди поставок минералов. Если в 2014 году Украина фактически получила независимость от поставок газа из России и в 2015 году импорт минеральных продуктов упал в два раза, то в 2017 году произошел снова рост их денежного объема на 42,9%.
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 Теги: Россия, Украина, импорт

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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