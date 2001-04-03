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Раздел: Экономика  
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Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро

Норвегия выделит Украине 3,6 млн евроОбщий объем финансовой поддержки Норвегией плана действий СЕ для Украины составляет около €4,6 млн.

Норвегия выделит 3,6 млн евро для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном вкладе на сумму 34 миллиона норвежских крон (примерно 3,6 млн евро, - ред.) для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - отметили в Совете Европы.

Комментируя это решение, постоянный представитель Норвегии в Совете Европы, посол Елизавета Валаас отметила приверженность ее страны поддержке Украины в процессе реформирования.

"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала Валаас.

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С учетом этого вклада общий объем финансовой поддержки Норвегией плана действий СЕ для Украины составляет около 4,6 млн евро.
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 Теги: финансовая помощь, Норвегия

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Сегодня, 10:50 » Автор: Богдан Процив
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