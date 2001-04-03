Раздел: Экономика
Норвегия выделит Украине 3,6 млн евро
Общий объем финансовой поддержки Норвегией плана действий СЕ для Украины составляет около €4,6 млн.
Норвегия выделит 3,6 млн евро для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном вкладе на сумму 34 миллиона норвежских крон (примерно 3,6 млн евро, - ред.) для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - отметили в Совете Европы.
Комментируя это решение, постоянный представитель Норвегии в Совете Европы, посол Елизавета Валаас отметила приверженность ее страны поддержке Украины в процессе реформирования.
"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала Валаас.
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С учетом этого вклада общий объем финансовой поддержки Норвегией плана действий СЕ для Украины составляет около 4,6 млн евро.
Норвегия выделит 3,6 млн евро для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Правительство Норвегии приняло новое обязательство о нецелевом добровольном вкладе на сумму 34 миллиона норвежских крон (примерно 3,6 млн евро, - ред.) для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы", - отметили в Совете Европы.
Комментируя это решение, постоянный представитель Норвегии в Совете Европы, посол Елизавета Валаас отметила приверженность ее страны поддержке Украины в процессе реформирования.
"Норвегия имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную на поддержку реформ", - сказала Валаас.
Читайте также: Украина сотрудничает с Россией: стало известно, на сколько вырос импорт
С учетом этого вклада общий объем финансовой поддержки Норвегией плана действий СЕ для Украины составляет около 4,6 млн евро.
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