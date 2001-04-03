Раздел: Экономика
Стало известно, сколько миллионов валюты купил Нацбанк за 2018 год
Сумма достигла $760 миллионов.
В первом квартале чистая покупка Национальным банком Украины (НБУ) валюты на межбанковском валютном рынке составила $757 млн.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.
В частности, в январе-марте НБУ выкупил на межбанке $1,19 млрд, а продал в ходе интервенций – на $430,8 млн.
В частности, в марте НБУ увеличил покупку до максимума с начала года – $510 млн, одновременно продав за месяц в ходе интервенций $134 млн.
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Как сообщалось, НБУ может осуществлять валютные интервенции в четырех формах – валютный аукцион, интервенция по единому курсу, запрос относительно наилучшего курса и адресная интервенция.
До сих пор приоритетной формой осуществления валютных интервенций определялся валютный аукцион, однако со 2 апреля НБУ отменил приоритеты при выборе способа интервенции.
В первом квартале чистая покупка Национальным банком Украины (НБУ) валюты на межбанковском валютном рынке составила $757 млн.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.
В частности, в январе-марте НБУ выкупил на межбанке $1,19 млрд, а продал в ходе интервенций – на $430,8 млн.
В частности, в марте НБУ увеличил покупку до максимума с начала года – $510 млн, одновременно продав за месяц в ходе интервенций $134 млн.
Читайте также: Стало известно, сколько Нацбанк уничтожил монет в прошлом году
Как сообщалось, НБУ может осуществлять валютные интервенции в четырех формах – валютный аукцион, интервенция по единому курсу, запрос относительно наилучшего курса и адресная интервенция.
До сих пор приоритетной формой осуществления валютных интервенций определялся валютный аукцион, однако со 2 апреля НБУ отменил приоритеты при выборе способа интервенции.
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