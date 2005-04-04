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Раздел: Экономика  
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Мексика ввела компенсационные пошлины для Украины

Мексика ввела компенсационные пошлины для Украины Пошлины ввели сразу после окончания длительного расследования.

Министерство экономики Мексики приняло решение ввести компенсационные пошлины на импорт стальных труб из ряда стран: Китая, Южной Кореи, Испании, Индии и Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

Причиной этому послужило завершение антидемпингового расследования, проводимого с апреля 2013 года по март 2016 года.

Расследование включало в себя проведение анализа различных торговых практик. Результатом исследования и стало введение пошлин на трубы из углеродистой стали. Ранее власти Мексики уже вводили пошлины на сталь, после того как мексиканские производители массово приступили к сокращению рабочих мест и отмене своих инвестиционных планов.

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Как известно, размер пошлин зависит от страны и варьируется от $131,1 до $378,5 за тонну стальных изделий. Для Украины пошлина составляет $170,2 за тонну.
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 Теги: компенсационные пошлины, Мексика, расследование

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Сегодня, 22:05 » Автор: Едгар Букмирза
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