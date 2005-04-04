Раздел: Экономика
Мексика ввела компенсационные пошлины для Украины
Пошлины ввели сразу после окончания длительного расследования.
Министерство экономики Мексики приняло решение ввести компенсационные пошлины на импорт стальных труб из ряда стран: Китая, Южной Кореи, Испании, Индии и Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Причиной этому послужило завершение антидемпингового расследования, проводимого с апреля 2013 года по март 2016 года.
Расследование включало в себя проведение анализа различных торговых практик. Результатом исследования и стало введение пошлин на трубы из углеродистой стали. Ранее власти Мексики уже вводили пошлины на сталь, после того как мексиканские производители массово приступили к сокращению рабочих мест и отмене своих инвестиционных планов.
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Как известно, размер пошлин зависит от страны и варьируется от $131,1 до $378,5 за тонну стальных изделий. Для Украины пошлина составляет $170,2 за тонну.
Министерство экономики Мексики приняло решение ввести компенсационные пошлины на импорт стальных труб из ряда стран: Китая, Южной Кореи, Испании, Индии и Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Причиной этому послужило завершение антидемпингового расследования, проводимого с апреля 2013 года по март 2016 года.
Расследование включало в себя проведение анализа различных торговых практик. Результатом исследования и стало введение пошлин на трубы из углеродистой стали. Ранее власти Мексики уже вводили пошлины на сталь, после того как мексиканские производители массово приступили к сокращению рабочих мест и отмене своих инвестиционных планов.
Читайте также: Украина ввела пошлины на товары из РФ
Как известно, размер пошлин зависит от страны и варьируется от $131,1 до $378,5 за тонну стальных изделий. Для Украины пошлина составляет $170,2 за тонну.
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