Раздел: Экономика
Еще одна европейская страна одобрила строительство "Северного потока-2"
Газ из России должен поставляться по дну Балтийского моря в Германию.
Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне.
Об этом сообщил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
По его словам, правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2".
Как сообщалось, в немецком Лубмине началось строительство газоприемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".
Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Читайте также: В Германии началось строительство "Северного потока – 2"
Помимо Германии, Финляндия также одобрил строительство газопровода, длина которого составит 1200 км. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.
Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне.
Об этом сообщил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
По его словам, правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2".
Как сообщалось, в немецком Лубмине началось строительство газоприемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".
Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Читайте также: В Германии началось строительство "Северного потока – 2"
Помимо Германии, Финляндия также одобрил строительство газопровода, длина которого составит 1200 км. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.
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