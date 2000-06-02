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Раздел: Экономика  
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В Украину стали чаще поступать фальшивые доллары

В Украину стали чаще поступать фальшивые долларыОбъем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых.

В 2017 году среди изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары - 77,6% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты и евро - 16,5%.

Об этом сообщается в годовом отчете на официальном сайте в Национальный банк Украины (НБУ), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Так, объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых, а объемы поддельных банкнот номиналами €200, €100 и €50 составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.

Кроме того, отмечается, что регулятор изъял из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на сумму 3,6 млн грн.

Результаты 2017 года показали увеличение на 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты выявленных поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года.

Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн - 7% от общего количества изъятых подделок; 100 грн -17%; 50 грн - 13%. Изъятые купюры номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 1,5%.

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При этом, в НБУ констатируют относительно низкий уровень подделки банкнот гривни и сообщает, что ситуация с подделками контролируема и не имеет критического характера.
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 Теги: доллары

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Сегодня, 14:38 » Автор: Богдан Процив
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