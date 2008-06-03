Раздел: Экономика
Украинский лоукостер получил права на эксплуатацию 55 воздушных линий
Права будут выданы без ограничения срока действия.
Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
В частности, по результатам заседания комиссии 30 мая, новому украинскому авиаперевозчику предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам из Киева, Львова и Харькова в Одессу на неограниченный период.
Также комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по международным регулярным маршрутам из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану.
Из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас.
Со Львова в Барселону и Ларнаку, из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаку.
Кроме того, комиссия Госавиаслужбы рекомендовала главе ведомства выдать права авиакомпании на совершение международных чартерных рейсов из Киева в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, Тирану, Батуми, Монастир.
Из Харькова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.
Со Львова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.
Из Одессы в Анталью, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.
Из Черновцов в Анталью, из Винницы в Анталью, из Херсона в Анталью, из Запорожья в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Тиват, ограничив срок действия прав 27 октября 2018 года.
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Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону.
Как заявили в Мининфраструктуры, в 2018 году SkyUp перевезет около 650 тыс пассажиров и увеличит флот до пяти самолетов. В дальнейшем компания планирует увеличивать свой парк на три самолета в год.
Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки авиакомпании SkyUp на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
В частности, по результатам заседания комиссии 30 мая, новому украинскому авиаперевозчику предоставят права на полеты по внутренним регулярным маршрутам из Киева, Львова и Харькова в Одессу на неограниченный период.
Также комиссия одобрила заявки SkyUp на полеты по международным регулярным маршрутам из Киева в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Батуми, Бургас, Варну, Тенерифе, Тирану.
Из Харькова в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас.
Со Львова в Барселону и Ларнаку, из Запорожья в Барселону, а также из Одессы в Барселону, Римини, Ларнаку.
Кроме того, комиссия Госавиаслужбы рекомендовала главе ведомства выдать права авиакомпании на совершение международных чартерных рейсов из Киева в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, Тирану, Батуми, Монастир.
Из Харькова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.
Со Львова в Анталью, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.
Из Одессы в Анталью, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват.
Из Черновцов в Анталью, из Винницы в Анталью, из Херсона в Анталью, из Запорожья в Анталью, Шарм-эль-Шейх и Тиват, ограничив срок действия прав 27 октября 2018 года.
Читайте также: Украинский лоукостер получил право на полеты
Согласно озвученным планам, первые регулярные рейсы авиакомпания начнет выполнять в конце июня по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону.
Как заявили в Мининфраструктуры, в 2018 году SkyUp перевезет около 650 тыс пассажиров и увеличит флот до пяти самолетов. В дальнейшем компания планирует увеличивать свой парк на три самолета в год.
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