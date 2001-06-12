Военных временно освободят от уплаты штрафов и процентов по кредитам

Верховный суд запретил начислять военнослужащим штрафы и проценты по кредитам на время особого периода.



Военнослужащим не будут начислять штрафы и проценты по кредитам на время особого периода. Соответствующее решение принял Верховный Суд Украины, сообщает пресс-служба суда, передает интернет-издание



"На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются", - сказано в нем.



Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.



При этом особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.



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Суд подчеркнул, что в Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по настоящее время. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Военнослужащим не будут начислять штрафы и проценты по кредитам на время особого периода. Соответствующее решение принял Верховный Суд Украины, сообщает пресс-служба суда, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются", - сказано в нем.Верховный Суд пришел к выводу, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом.При этом особый период наступает с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.Суд подчеркнул, что в Украине особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается по настоящее время.



