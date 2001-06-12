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Раздел: Экономика  
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Укрпочта в критическом состоянии: предприятие на грани банкротства

Укрпочта в критическом состоянии: предприятие на грани банкротстваКомпания погрязла в долгах.

Первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества (ПАО) «Укрпочта» Александр Чернявский во время рабочей встречи редакторов национальных и региональных газет, активистов Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) заявил о критическом состоянии предприятия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.ua.

Именно этим «Укрпочта» объясняет предложения крупным издателям отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании.

«На сегодня, по нашим подсчетам нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля — начале августа. Чтобы хорошо всем, предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочка „хвоста“ в сентябре, — говорит Александр Чернявский. — Конечно, окончательное решение будет за редакциями, настаивать здесь мы не имеем права».

Подписные средства, как отмечает Чернявский, конечно, не являются собственными средствами «Укрпочты» — их приносят граждане, желая подписаться на то или иное издание. А «Укрпочта» выступает лишь посредником.

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«Но ситуация складывается такая, что сейчас предприятие находится в довольно затруднительном положении. Поэтому нам важно достичь взаимовыгодного компромисса. У нас вот уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации Пенсионного фонда. А этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%, — отмечает Чернявский. — Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников „Укрпочты“ потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений. Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что „Укрпочта“ находится на грани банкротства».

Как известно, впервые «Укрпочта» существенно задержала расчеты с украинскими издателями в начале 2017 года, сразу после введения нового уровня минимальной заработной платы в размере 3 200 гривен.
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 Теги: Укрпочта, банкротство, предприятие

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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