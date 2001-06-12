Раздел: Экономика
Укрпочта в критическом состоянии: предприятие на грани банкротства
Компания погрязла в долгах.
Первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества (ПАО) «Укрпочта» Александр Чернявский во время рабочей встречи редакторов национальных и региональных газет, активистов Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) заявил о критическом состоянии предприятия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.ua.
Именно этим «Укрпочта» объясняет предложения крупным издателям отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании.
«На сегодня, по нашим подсчетам нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля — начале августа. Чтобы хорошо всем, предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочка „хвоста“ в сентябре, — говорит Александр Чернявский. — Конечно, окончательное решение будет за редакциями, настаивать здесь мы не имеем права».
Подписные средства, как отмечает Чернявский, конечно, не являются собственными средствами «Укрпочты» — их приносят граждане, желая подписаться на то или иное издание. А «Укрпочта» выступает лишь посредником.
Читайте также: Всемирно известный производитель оружия Colt на грани банкротства
«Но ситуация складывается такая, что сейчас предприятие находится в довольно затруднительном положении. Поэтому нам важно достичь взаимовыгодного компромисса. У нас вот уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации Пенсионного фонда. А этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%, — отмечает Чернявский. — Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников „Укрпочты“ потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений. Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что „Укрпочта“ находится на грани банкротства».
Как известно, впервые «Укрпочта» существенно задержала расчеты с украинскими издателями в начале 2017 года, сразу после введения нового уровня минимальной заработной платы в размере 3 200 гривен.
Первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества (ПАО) «Укрпочта» Александр Чернявский во время рабочей встречи редакторов национальных и региональных газет, активистов Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) заявил о критическом состоянии предприятия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.ua.
Именно этим «Укрпочта» объясняет предложения крупным издателям отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании.
«На сегодня, по нашим подсчетам нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля — начале августа. Чтобы хорошо всем, предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочка „хвоста“ в сентябре, — говорит Александр Чернявский. — Конечно, окончательное решение будет за редакциями, настаивать здесь мы не имеем права».
Подписные средства, как отмечает Чернявский, конечно, не являются собственными средствами «Укрпочты» — их приносят граждане, желая подписаться на то или иное издание. А «Укрпочта» выступает лишь посредником.
Читайте также: Всемирно известный производитель оружия Colt на грани банкротства
«Но ситуация складывается такая, что сейчас предприятие находится в довольно затруднительном положении. Поэтому нам важно достичь взаимовыгодного компромисса. У нас вот уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации Пенсионного фонда. А этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%, — отмечает Чернявский. — Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников „Укрпочты“ потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений. Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что „Укрпочта“ находится на грани банкротства».
Как известно, впервые «Укрпочта» существенно задержала расчеты с украинскими издателями в начале 2017 года, сразу после введения нового уровня минимальной заработной платы в размере 3 200 гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
99
0
Оставьте свой комментарий