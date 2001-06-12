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Раздел: Экономика  
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Европарламент проголосовал за выделение Украине €1 млрд помощи

Европарламент проголосовал за выделение Украине €1 млрд помощиМеждународный валютный фонд может выплатить первый транш макрофинансовой помощи Украине в сентябре этого года.

В Европейском парламенте в рамках пленарной сессии прошло голосование по третьей программе макрофинансовой помощи для Украины, предполагающей выделение €1 млрд.

Соответствующее решение поддержали 527 европарламентариев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом против дальнейшей макрофинансовой помощи Украине высказались 124 члена Европарламента, 29 - воздержались.

Напомним, что в марте 2017 года Еврокомиссия одобрила выделение €600 млнмакрофинансовой помощи Украине. В Брюсселе, в частности, ожидали, что в Киеве будет принято без промедления закон об отмене запрета на экспорт древесины.

В декабре Еврокомиссия отказала Украине в выплате €600 млн, поскольку Украина не выполнила ряд обязательных условий: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном реестр Нацбанка и проверка информации о бенефициарах владельцев компаний.

При этом, 13 декабря, Украина подала новую заявку на получение новой макрофинансовой помощи от ЕС.

В марте этого года в Еврокомиссии заявили о планах предоставить Украине €1 млрд в рамках соответствующего запроса власти Украины для поддержки структурных реформ и достижения экономической стабилизации.

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Позже Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил €1 млрд макрофинансовой помощи Украине.
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 Теги: Европарламент, помощь

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Сегодня, 14:51 » Автор: Богдан Процив
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