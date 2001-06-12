Раздел: Экономика
Гривна возглавила список лидеров по темпам укрепления
Регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику.
Гривна возглавила список валют, наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.
Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.
По словам заместителя председателя Нацбанка Олега чури, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.
Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.
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Ранее сообщалось, что Национальный банк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда.
Гривна возглавила список валют, наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.
Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.
По словам заместителя председателя Нацбанка Олега чури, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.
Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.
Читайте также: Девальвация: украинская гривна второй год в списке лидеров
Ранее сообщалось, что Национальный банк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда.
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