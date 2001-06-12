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Раздел: Экономика  
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Шанс сэкономить: в Укрзализныце раскрыли секреты экономии на путешествиях

Шанс сэкономить: в Укрзализныце раскрыли секреты экономии на путешествияхЭкономить на поездках - возможно!

Стоимость ж/д билетов на один и тот же поезд меняется каждые несколько дней. Сложно уследить за этим процессом и немного сэкономить. Если вы заранее планируете свои поездки, рекомендуем ознакомиться с советами и секретами дешевой покупки ж/д билетов для ваших путешествий.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

В «Укрзализныце» рассказали о том, что в летний период к стоимости билетов добавляется коэффициент 1,07. То есть его стоимость увеличивается на 7%. В период с 25 по 30 декабря коэффициент увеличивается до 1,10, стоимость билетов дорожает на 10%. Зато 31 декабря билеты продаются на 30% дешевле. Подобная ситуация наблюдается и 9 мая, когда основная часть населения остается в городах, цены на билеты дешевеют на 20%.

Наверняка вы замечали, что стоимость билетов в одну сторону дешевле или дороже, чем в обратную. При этом поезд проезжает одинаковое расстояние, вам предлагают тот же сервис услуг. Все дело в днях. В понедельник, четверг и субботу цены остаются на одном уровне. Во вторник и среду билеты стоят дешевле – 90% от всей цены. Зато в пятницу и воскресенье вы переплачиваете 10% стоимости.

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Подобная тенденция наблюдается только в поездах, которые курсируют между областными центрами и разными городами. Пригородные маршруты имеют стабильную стоимость услуг пассажирских перевозок.
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 Теги: Укрзализныце, билеты, поезд

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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