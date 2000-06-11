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Украина подписала соглашение с Hyperloop

Украина подписала соглашение с HyperloopМининфраструктуры и американская Hyperloop договорились о сотрудничестве.

Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда Hyperloop.

Соответсвующий меморандум был подписан Мининфраструктуры и Hyperloop 14 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

Со стороны министерства меморандум подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян, от Hyperloop генеральный директор компании Дирк Алборн. Оно предусматривает сотрудничество в области технологий вакуумных поездов Hyperloop.

"Мы сегодня подписали меморандум о сотрудничестве между компанией, которая является крупнейшей в мире по разработке технологий Hyperloop - транспорта нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности и неслыханные технологии. Одним из итогов этого визита является наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих технологий", - сказал в ходе церемонии подписания министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр добавил, что надеется на открытие в ближайшее время RND-центра и дата-центра в Украине, который будет заниматься не только технологией Hyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современных транспортных возможностей мира.

По словам Омеляна, меморандум предусматривает совместную разработку технологий, а также совместный поиск инвесторов этого проекта.

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Министр также отметил, что проект должен быть коммерчески успешным. Кроме того Омелян сказал, что надеется на совместную разработку новых типов управления логистикой.
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 Теги: Hyperloop

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Сегодня, 13:01 » Автор: Богдан Процив
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