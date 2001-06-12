Раздел: Экономика
Украинская авиакомпания открывает первый международный рейс из Житомира
Рейс будет выполняться еженедельно по понедельникам.
Авиакомпания YanAir намерена 30 июля открыть рейс Житомир - Батуми (Грузия).
Об этом говорится в данных системы бронирования компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
Рейс будет выполняться еженедельно по понедельникам. Вылет из Житомира в 04:00, прибытие в Батуми в 07:30.
Назад самолет отправляется в тот же день из Батуми в 08:30 и прибывает в Житомир в 10:10.
Отметим, что авиакомпания с 4 июня начала выполнять полеты между Харьковом и Батуми, а с 9 июня открыла рейс Львов-Батуми.
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Yanair - украинская авиакомпания, зарегистрированная в 2012 году в Житомире. Компания базируется в международном аэропорту Киев (Жуляны). Yanair выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Флот авиакомпании насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737.
Авиакомпания YanAir намерена 30 июля открыть рейс Житомир - Батуми (Грузия).
Об этом говорится в данных системы бронирования компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
Рейс будет выполняться еженедельно по понедельникам. Вылет из Житомира в 04:00, прибытие в Батуми в 07:30.
Назад самолет отправляется в тот же день из Батуми в 08:30 и прибывает в Житомир в 10:10.
Отметим, что авиакомпания с 4 июня начала выполнять полеты между Харьковом и Батуми, а с 9 июня открыла рейс Львов-Батуми.
Читайте также: Украина подписала соглашение с Hyperloop
Yanair - украинская авиакомпания, зарегистрированная в 2012 году в Житомире. Компания базируется в международном аэропорту Киев (Жуляны). Yanair выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Флот авиакомпании насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737.
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