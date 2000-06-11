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Раздел: Экономика  
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Наметилось слияние двух украинских банков

Наметилось слияние двух украинских банков МТБ Банк и банк Центр объединяются.

Одесский МТБ Банк (ранее – Марфин Банк) решил присоединить к себе киевский банк Центр.

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"На фоне ужесточения требований регулятора к коммерческим банкам Украины и приведения их финансового и правового состояния к европейским стандартам, присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны", – объяснили в МТБ Банке.

Отмечается, что в результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал МТБ Банка увеличится до 635 млн грн.

Кроме того, в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с национальной платежной системой Простір.

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"В дальнейшем на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка", – заключили в МТБ.
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 Теги: банки, слияние

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Сегодня, 16:25 » Автор: Богдан Процив
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