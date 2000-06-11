Раздел: Экономика
Наметилось слияние двух украинских банков
МТБ Банк и банк Центр объединяются.
Одесский МТБ Банк (ранее – Марфин Банк) решил присоединить к себе киевский банк Центр.
Об этом сообщила пресс-служба банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"На фоне ужесточения требований регулятора к коммерческим банкам Украины и приведения их финансового и правового состояния к европейским стандартам, присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны", – объяснили в МТБ Банке.
Отмечается, что в результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал МТБ Банка увеличится до 635 млн грн.
Кроме того, в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с национальной платежной системой Простір.
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"В дальнейшем на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка", – заключили в МТБ.
Одесский МТБ Банк (ранее – Марфин Банк) решил присоединить к себе киевский банк Центр.
Об этом сообщила пресс-служба банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"На фоне ужесточения требований регулятора к коммерческим банкам Украины и приведения их финансового и правового состояния к европейским стандартам, присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны", – объяснили в МТБ Банке.
Отмечается, что в результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал МТБ Банка увеличится до 635 млн грн.
Кроме того, в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с национальной платежной системой Простір.
Читайте также: Газпром добился приостановки ареста активов
"В дальнейшем на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка", – заключили в МТБ.
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