Раздел: Экономика
Украина получит 1 млрд евро от Европарламента
Сумма рассчитана на 2.5 года.
Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в среду, 13 июня, одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до €1 млрд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.
Сообщается, что Евросоюз планировал направить Украине эту помощь в виде двух траншей, всего программа поддержки рассчитана на 2,5 года.
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Это станет третьей макрофинансовой помощью от Евросоюза Украине за четыре года. С момента получения финансовой помощи в первый раз в 2014 году Украина уже получила около €2,8 миллиарда евро.
Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во время слушаний в Европарламенте (ЕП) заявил, что условием предоставления макрофинансовой помощи Украине является борьба с коррупцией в стране.
Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в среду, 13 июня, одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до €1 млрд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.
Сообщается, что Евросоюз планировал направить Украине эту помощь в виде двух траншей, всего программа поддержки рассчитана на 2,5 года.
Читайте также: Украина получит от ЕС 760 млн евро - Порошенко
Это станет третьей макрофинансовой помощью от Евросоюза Украине за четыре года. С момента получения финансовой помощи в первый раз в 2014 году Украина уже получила около €2,8 миллиарда евро.
Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во время слушаний в Европарламенте (ЕП) заявил, что условием предоставления макрофинансовой помощи Украине является борьба с коррупцией в стране.
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