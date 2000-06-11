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Раздел: Экономика  
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Украина получит 1 млрд евро от Европарламента

Украина получит 1 млрд евро от ЕвропарламентаСумма рассчитана на 2.5 года.

Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в среду, 13 июня, одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до €1 млрд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.

Сообщается, что Евросоюз планировал направить Украине эту помощь в виде двух траншей, всего программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

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Это станет третьей макрофинансовой помощью от Евросоюза Украине за четыре года. С момента получения финансовой помощи в первый раз в 2014 году Украина уже получила около €2,8 миллиарда евро.

Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во время слушаний в Европарламенте (ЕП) заявил, что условием предоставления макрофинансовой помощи Украине является борьба с коррупцией в стране.
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 Теги: Европарламента, финансовая помощь, Украина

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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