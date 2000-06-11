Раздел: Экономика
МАУ увеличивает частоту полетов по Украине
Авиакомпания будет летать в Одессу три раза в день, кроме понедельника и четверга.
Украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 22 июня увеличивает частоту полетов из международного аэропорта Борисполь в Одессу.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Одесса, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Таким образом количество ежедневных полетов МАУ в/из Киева достигнет трех раз в день, кроме понедельника и четверга.
Новые рейсы будут выполняться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
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Вылет из Киева в 8:50, прибытие в Одессу - в 9:50. Вылет из Одессы в 10:45, прибытие в Киев - в 11:45.
Украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 22 июня увеличивает частоту полетов из международного аэропорта Борисполь в Одессу.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Одесса, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Таким образом количество ежедневных полетов МАУ в/из Киева достигнет трех раз в день, кроме понедельника и четверга.
Новые рейсы будут выполняться по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Читайте также: Украинская авиакомпания открывает первый международный рейс из Житомира
Вылет из Киева в 8:50, прибытие в Одессу - в 9:50. Вылет из Одессы в 10:45, прибытие в Киев - в 11:45.
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