Раздел: Экономика
Украина отключила «ЛНР» от воды
Попаснянский водоканал обесточил Западную фильтровальную станцию и Петровскую насосную станцию.
В ночь на 15 июня Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Пятнадцатого июня около 4.00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП Попаснянский районный водоканал было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды - обесточивание насосных станций", - сообщили в Луганске.
Отмечается, что обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.
Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды в Луганске до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей.
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Отметим, подачу воды в "ЛНР" периодически ограничивают из-за долгов. В начале мая сообщалось, что Украина получила часть долга ЛНР за воду.
В ночь на 15 июня Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Пятнадцатого июня около 4.00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП Попаснянский районный водоканал было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды - обесточивание насосных станций", - сообщили в Луганске.
Отмечается, что обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.
Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды в Луганске до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей.
Читайте также: Украинцы стали покупать больше российских товаров
Отметим, подачу воды в "ЛНР" периодически ограничивают из-за долгов. В начале мая сообщалось, что Украина получила часть долга ЛНР за воду.
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