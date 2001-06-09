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Раздел: Экономика  
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Украина отключила «ЛНР» от воды

Украина отключила «ЛНР» от водыПопаснянский водоканал обесточил Западную фильтровальную станцию и Петровскую насосную станцию.

В ночь на 15 июня Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Пятнадцатого июня около 4.00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП Попаснянский районный водоканал было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды - обесточивание насосных станций", - сообщили в Луганске.

Отмечается, что обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900.

Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды в Луганске до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей.

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Отметим, подачу воды в "ЛНР" периодически ограничивают из-за долгов. В начале мая сообщалось, что Украина получила часть долга ЛНР за воду.
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 Теги: ЛНР, вода

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Сегодня, 13:24 » Автор: Богдан Процив
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