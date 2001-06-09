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Раздел: Экономика  
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«ПриватБанк» запустил новую технологию защиты клиентов

«ПриватБанк» запустил новую технологию защиты клиентовБанк внедрил систему безопасной смены pin-кода карты

«ПриватБанк» запустил новую технологию защиты своих клиентов от карточного мошенничества с помощью технологии безопасной смены pin-кода карты в режиме онлайн, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Новая система позволит в случае подозрения на скимминг или выявления других угроз не блокировать карту клиента, а мгновенно изменять pin-код.

Руководитель направления Antifraud «ПриватБанка» Александр Соколовский напоминает, что ранее система фиксировала угрозу скимминга, то есть, мошеннического копирования данных карты через банкомат, и банк мгновенно блокировал карту и предлагал ее перевыпустить.

"Это позволяло защитить средства клиентов, но было не очень удобно и даже проблематично, если карточкой пользовались, например, за рубежом. Новая технология обезопасит клиентов «ПриватБанка» без блокировки карт и фактически сделает скимминг бессмысленным и бесполезным", - отмечает он.

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Изменение pin-кода карты в случае угрозы скимминга сделает невозможным использование данных карты мошенниками. Клиенты получат сообщение об изменении pin-кода через смс и смогут в дальнейшем безопасно использовать карты без их перевыпуска.
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 Теги: ПриватБанк, защита

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Сегодня, 19:29 » Автор: Татьяна Ларина
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