Раздел: Экономика
«ПриватБанк» запустил новую технологию защиты клиентов
Банк внедрил систему безопасной смены pin-кода карты
«ПриватБанк» запустил новую технологию защиты своих клиентов от карточного мошенничества с помощью технологии безопасной смены pin-кода карты в режиме онлайн, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Новая система позволит в случае подозрения на скимминг или выявления других угроз не блокировать карту клиента, а мгновенно изменять pin-код.
Руководитель направления Antifraud «ПриватБанка» Александр Соколовский напоминает, что ранее система фиксировала угрозу скимминга, то есть, мошеннического копирования данных карты через банкомат, и банк мгновенно блокировал карту и предлагал ее перевыпустить.
"Это позволяло защитить средства клиентов, но было не очень удобно и даже проблематично, если карточкой пользовались, например, за рубежом. Новая технология обезопасит клиентов «ПриватБанка» без блокировки карт и фактически сделает скимминг бессмысленным и бесполезным", - отмечает он.
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Изменение pin-кода карты в случае угрозы скимминга сделает невозможным использование данных карты мошенниками. Клиенты получат сообщение об изменении pin-кода через смс и смогут в дальнейшем безопасно использовать карты без их перевыпуска.
«ПриватБанк» запустил новую технологию защиты своих клиентов от карточного мошенничества с помощью технологии безопасной смены pin-кода карты в режиме онлайн, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Новая система позволит в случае подозрения на скимминг или выявления других угроз не блокировать карту клиента, а мгновенно изменять pin-код.
Руководитель направления Antifraud «ПриватБанка» Александр Соколовский напоминает, что ранее система фиксировала угрозу скимминга, то есть, мошеннического копирования данных карты через банкомат, и банк мгновенно блокировал карту и предлагал ее перевыпустить.
"Это позволяло защитить средства клиентов, но было не очень удобно и даже проблематично, если карточкой пользовались, например, за рубежом. Новая технология обезопасит клиентов «ПриватБанка» без блокировки карт и фактически сделает скимминг бессмысленным и бесполезным", - отмечает он.
Читайте также: ПриватБанк запустил новый способ оплаты в ресторанах
Изменение pin-кода карты в случае угрозы скимминга сделает невозможным использование данных карты мошенниками. Клиенты получат сообщение об изменении pin-кода через смс и смогут в дальнейшем безопасно использовать карты без их перевыпуска.
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