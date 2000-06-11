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Раздел: Экономика  
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Работа завода «ДнепрАзот» полностью остановлена

Работа завода «ДнепрАзот» полностью остановленаИз-за высокой цены на газ в Украине прекращают работать крупнейшие заводы.

Завод "ДнепрАзот" приостанавливает работу на неопределенный срок и уходит на вынужденный простой, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Об этом сообщил председатель правления "ДнепрАзота" Сергей Сидоров в Facebook.

"С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДНЕПРАЗОТ" вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено", - говорится в сообщении.

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Причиной остановки предприятия стала высокая цена на газ для промпотребителей.
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 Теги: завод, цена, работа

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Сегодня, 14:52 » Автор: Ульяна Воликовская
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