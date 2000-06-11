Раздел: Экономика
Работа завода «ДнепрАзот» полностью остановлена
Из-за высокой цены на газ в Украине прекращают работать крупнейшие заводы.
Завод "ДнепрАзот" приостанавливает работу на неопределенный срок и уходит на вынужденный простой, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом сообщил председатель правления "ДнепрАзота" Сергей Сидоров в Facebook.
"С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДНЕПРАЗОТ" вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено", - говорится в сообщении.
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Причиной остановки предприятия стала высокая цена на газ для промпотребителей.
Завод "ДнепрАзот" приостанавливает работу на неопределенный срок и уходит на вынужденный простой, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом сообщил председатель правления "ДнепрАзота" Сергей Сидоров в Facebook.
"С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДНЕПРАЗОТ" вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено", - говорится в сообщении.
Читайте также: Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена
Причиной остановки предприятия стала высокая цена на газ для промпотребителей.
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