Для украинцев стал доступен новый вид банковских карточек

Похожие новости по теме

Осуществлять оплату покупок можно через POS-терминалы Ощадбанка.

Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android 4.4 и выше.

Доля безналичных платежей с использованием платежных карт в Украине увеличилась на 6,2% и составила 384,8 млрд грн (31,2% от общего объема операций по платежным картам).