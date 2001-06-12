Раздел: Экономика
Для украинцев стал доступен новый вид банковских карточек
В Украине появились prepaid-карты для оплаты смартфоном.
Государственный Ощадбанк первым в Украине начал выпуск цифровых prepaid-карт для оплаты смартфоном.
Об этом сообщила пресс-служба банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что карточка предназначена для осуществления на территории Украины расчетов в интернете, бесконтактных оплат смартфоном в торгово-сервисной сети, операций в Ощад 24/7. Пополнять цифровую prepaid-карту можно в POS-терминалах в отделениях Ощадбанка и P2P-переводами с карточек любых банков Украины.
Такую карточку невозможно потерять или украсть, уверяют в Ощадбанке.
Prepaid-карту можно загрузить в смартфон для проведения бесконтактных оплат. Она не имеет физического носителя, не привязана к другим карточкам и карточным счетам. Чтобы получить такую карточку, не обязательно быть клиентом Ощадбанка, не нужно посещать его отделения и предоставлять документы, добавляют в пресс-службе.
Для получения и активации нужно позвонить в контакт-центр Ощадбанка, установить ПИН-код и с помощью чат-бота получить реквизиты карточки. При необходимости ее реквизиты можно добавить в электронные кошельки Google Pay и Ощад PAY.
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"Одна из главных задач, над решением которой работают участники рынка в течение последних лет, - построение безналичной экономики и, в частности, популяризация безналичных расчетов. Внедряются инновационные платежные решения и инструменты, расширяется сеть для безналичной оплаты…Сегодня выводим на рынок цифровую prepaid-карту, с которой безналичные расчеты становятся еще более удобными", - сообщил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.
Государственный Ощадбанк первым в Украине начал выпуск цифровых prepaid-карт для оплаты смартфоном.
Об этом сообщила пресс-служба банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отмечается, что карточка предназначена для осуществления на территории Украины расчетов в интернете, бесконтактных оплат смартфоном в торгово-сервисной сети, операций в Ощад 24/7. Пополнять цифровую prepaid-карту можно в POS-терминалах в отделениях Ощадбанка и P2P-переводами с карточек любых банков Украины.
Такую карточку невозможно потерять или украсть, уверяют в Ощадбанке.
Prepaid-карту можно загрузить в смартфон для проведения бесконтактных оплат. Она не имеет физического носителя, не привязана к другим карточкам и карточным счетам. Чтобы получить такую карточку, не обязательно быть клиентом Ощадбанка, не нужно посещать его отделения и предоставлять документы, добавляют в пресс-службе.
Для получения и активации нужно позвонить в контакт-центр Ощадбанка, установить ПИН-код и с помощью чат-бота получить реквизиты карточки. При необходимости ее реквизиты можно добавить в электронные кошельки Google Pay и Ощад PAY.
Читайте также: В НБУ заявили, что 37% украинцев обходятся без банковских счетов
"Одна из главных задач, над решением которой работают участники рынка в течение последних лет, - построение безналичной экономики и, в частности, популяризация безналичных расчетов. Внедряются инновационные платежные решения и инструменты, расширяется сеть для безналичной оплаты…Сегодня выводим на рынок цифровую prepaid-карту, с которой безналичные расчеты становятся еще более удобными", - сообщил заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.
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