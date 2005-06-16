» » НБУ принял решение о ликвидации банка Юнисон
Раздел: Экономика  
0

НБУ принял решение о ликвидации банка Юнисон

НБУ принял решение о ликвидации банка ЮнисонСМИ связывают банк с бизнес-группой Александра Клименко.

18 июня Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отмечается, что такой шаг был осуществлен по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Также в Нацбанке напомнили, что в апреле 2016 года в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Банк "Юнисон" было отнесено к категории неплатежеспособных, а в финучреждение введена временная администрация.

Тогда подчеркивалось, что банк не предоставил регулятору информации в подтверждение прозрачности структуры собственности.

"Так, по состоянию на 1 января 2014 года акционерами банка являлись два юридических лица, зарегистрированные в Лихтенштейне: компания IDP Capital LTD – 82,5% акций банка и компания MCHL Finance LTD – 17,5% акций банка. Информация об акционерах этих компаний банком не раскрывалась, учитывая то, что участниками каждой из них было более 10 человек, ни один из которых не владел долей 10% или больше. В ноябре 2014 года структура собственности банка изменилась и его акционерами стали 11 юридических лиц. Информация о новых акционерах банка и их структурах собственности была раскрыта банком Национальному банку Украины только после вступления в силу в марте 2015 года Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". В 2016 году акционерами ПАО "Банк "Юнисон" были 11 компаний, зарегистрированные в Республике Кипр, ни одна из которых не владеет долей 10% или больше уставного капитала банка. У каждой компании был один конечный бенефициарный собственник – физическое лицо. Некоторые из этих физических лиц в свое время были или являются сейчас членами наблюдательного совета ПАО "Банк "Юнисон", – отмечали в свое время в украинском центральном банке.

Добавим, что после введения временной адмнистрации владельцы банка "Юнисон" заявили о рейдерстве со стороны государства, пишет "Гордон".

Читайте также: В ЕС договорились создать бюджет еврозоны

СМИ связывают банк с бизнес-группой Александра Клименко, бывшего министра доходов и сборов в правительстве Николая Азарова.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НБУ, банк, ликвидация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:10 » Автор: Богдан Процив
     96
     0

Похожие новости по теме

В Украине ликвидируют еще один банк В Украине ликвидируют еще один банк

Национальный банк Украины 25 февраля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Авант-Банка».

В Украине еще на два банка станет меньше В Украине еще на два банка станет меньше

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию "Банка Велес" и банка "Контракт" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.

Банк «Киевская Русь» признан неплатежеспособным Банк «Киевская Русь» признан неплатежеспособным

НБУ отзывает лицензию банка.

НБУ ликвидирует еще один банк НБУ ликвидирует еще один банк

На этот раз неплатежеспособным признан Омега Банк.

НБУ принял решение о ликвидации еще одного банка НБУ принял решение о ликвидации еще одного банка

Будет ликвидирован банк «Стандарт».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх