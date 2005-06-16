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Раздел: Экономика  
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В Украине подешевели популярные продукты

В Украине подешевели популярные продуктыЯйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен в сравнении с предыдущим месяцем.

В мае 2018 года в Украине снизились цены на продукты продовольственной корзины. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Госстата в среду, 20 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен в сравнении с предыдущим месяцем. При этом больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости (24,17 грн/десяток в мае против 26,65 грн/десяток в апреле).

Также цены снизились:

- на 8% – гречневые крупы, которые в среднем по стране в мае 2018 года стоили 17,38 грн/кг;

- на 4,1% – лук репчатый (6,57 грн/кг);

- на 3,8% – картофель (7,54 грн/кг);

- на 2,4% – сало (68,77 грн/кг);

- на 2% – сахар (14,83 грн/кг);

- на 1,8% – куриное филе (6,57 грн/кг).

"Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на масло сливочное, масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что увеличение цен произошло на морковь, белокочанную капусту и яблоки, что связано с сезонным фактором.
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 Теги: продукты, цены

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Сегодня, 11:49 » Автор: Богдан Процив
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