В обменниках курс продажи наличного доллара понизился

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Курс продажи наличного доллара в Киеве повысился Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах повысился по сравнению с 24 апреля.

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