Раздел: Экономика
В обменниках курс продажи наличного доллара понизился
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах банков столицы понизился на 2,76 коп., курс покупки - на 2,97 коп.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 четверга, 21 июня, понизился по сравнению с 20 июня на 2,76 коп. до 26,4413 UAH/USD, курс покупки - на 2,97 коп. до 26,1481 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро понизился на 3,25 коп. до 30,2238 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,94 коп. до 30,8291 UAH/EUR.
Читайте также: В Украине откроют завод по производству электроустановочных систем
Напомним, в обменных пунктах киевских банков в среду, 20 июня, курс продажи наличного доллара повысился по сравнению с 19 июня на 9,18 коп. до 26,4612 UAH/USD, курс покупки - на 9,16 коп. до 26,1897 UAH/USD.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 четверга, 21 июня, понизился по сравнению с 20 июня на 2,76 коп. до 26,4413 UAH/USD, курс покупки - на 2,97 коп. до 26,1481 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро понизился на 3,25 коп. до 30,2238 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,94 коп. до 30,8291 UAH/EUR.
Читайте также: В Украине откроют завод по производству электроустановочных систем
Напомним, в обменных пунктах киевских банков в среду, 20 июня, курс продажи наличного доллара повысился по сравнению с 19 июня на 9,18 коп. до 26,4612 UAH/USD, курс покупки - на 9,16 коп. до 26,1897 UAH/USD.
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