Раздел: Экономика
Поставщиков автогаза уличили в сговоре
За согласованное повышение цен прошлым летом операторов АЗС оштрафовали на 41 миллион гривен.
Антимонопольный комитет оштрафовал операторов автозаправочных станций на 41 миллион гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"За совершение нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении.
Среди прочих, АМКУ оштрафовал ООО Газ постачання на 8,07 млн грн, ООО Нафтотрейд Ресурс – на 5,44 млн грн, ООО Импорт Транс Сервис – на 5,17 млн грн, ООО Факторинг Груп – на 4,55 млн грн, ООО ВОГ Ритейл – на 4,18 млн грн.
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Также крупные штрафы выписаны ООО Авантаж 7 (3,27 млн грн), ЧП ОККО-Бизнес Контракт (3,2 млн грн), ООО ОККО-Ритейл (2,88 млн грн), ООО Надежда Ритейл (2,71 млн грн) и ООО Монтажналадка (1,07 млн грн).
Антимонопольный комитет оштрафовал операторов автозаправочных станций на 41 миллион гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"За совершение нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении.
Среди прочих, АМКУ оштрафовал ООО Газ постачання на 8,07 млн грн, ООО Нафтотрейд Ресурс – на 5,44 млн грн, ООО Импорт Транс Сервис – на 5,17 млн грн, ООО Факторинг Груп – на 4,55 млн грн, ООО ВОГ Ритейл – на 4,18 млн грн.
Читайте также: Мировые цены на нефть растут
Также крупные штрафы выписаны ООО Авантаж 7 (3,27 млн грн), ЧП ОККО-Бизнес Контракт (3,2 млн грн), ООО ОККО-Ритейл (2,88 млн грн), ООО Надежда Ритейл (2,71 млн грн) и ООО Монтажналадка (1,07 млн грн).
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