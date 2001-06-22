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Раздел: Экономика  
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Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади

Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной кладиТолько пассажиры с Wizz Priority смогут брать с собой багаж в салон самолета.

Венгерский лоукостер Wizz Air решил изменить правила перевозки ручной клади в своих самолетах. Теперь брать с собой в салон самолета ручную кладь бесплатно запрещается.

Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отмечается, что Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади. Только пассажиры с Wizz Priority смогут брать с собой багаж в салон самолета.

Поскольку у нас ограниченное пространство на борту, мы не можем гарантировать, что ручная кладь пассажиров путешествовать вместе с ними в кабине самолета, – говорится в сообщении.

Теперь, чтобы взять с собой ручную кладь в кабину самолета придется дополнительно доплачивать. Если покупка билетов происходит онлайн то сумма составит от 5 до 10 евро. При покупке билета в аэропорту дополнительный платеж составит 25 евро.

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В других случаях ручная кладь будет расположена в багажном отделении перед посадкой.
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 Теги: Wizz Air, ручная кладь

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Сегодня, 13:37 » Автор: Богдан Процив
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