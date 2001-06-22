Раздел: Экономика
Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади
Только пассажиры с Wizz Priority смогут брать с собой багаж в салон самолета.
Венгерский лоукостер Wizz Air решил изменить правила перевозки ручной клади в своих самолетах. Теперь брать с собой в салон самолета ручную кладь бесплатно запрещается.
Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отмечается, что Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади. Только пассажиры с Wizz Priority смогут брать с собой багаж в салон самолета.
Поскольку у нас ограниченное пространство на борту, мы не можем гарантировать, что ручная кладь пассажиров путешествовать вместе с ними в кабине самолета, – говорится в сообщении.
Теперь, чтобы взять с собой ручную кладь в кабину самолета придется дополнительно доплачивать. Если покупка билетов происходит онлайн то сумма составит от 5 до 10 евро. При покупке билета в аэропорту дополнительный платеж составит 25 евро.
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В других случаях ручная кладь будет расположена в багажном отделении перед посадкой.
Венгерский лоукостер Wizz Air решил изменить правила перевозки ручной клади в своих самолетах. Теперь брать с собой в салон самолета ручную кладь бесплатно запрещается.
Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Отмечается, что Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади. Только пассажиры с Wizz Priority смогут брать с собой багаж в салон самолета.
Поскольку у нас ограниченное пространство на борту, мы не можем гарантировать, что ручная кладь пассажиров путешествовать вместе с ними в кабине самолета, – говорится в сообщении.
Теперь, чтобы взять с собой ручную кладь в кабину самолета придется дополнительно доплачивать. Если покупка билетов происходит онлайн то сумма составит от 5 до 10 евро. При покупке билета в аэропорту дополнительный платеж составит 25 евро.
Читайте также: Поставщиков автогаза уличили в сговоре
В других случаях ручная кладь будет расположена в багажном отделении перед посадкой.
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