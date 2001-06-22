Раздел: Экономика
Нацбанк будет печатать деньги для других стран
Crane Currency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления валюты Соединенных Штатов Америки.
Национальный банк и компания Crane Currency подписали договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", - отметил председатель НБУ Яков Смолий.
По его словам, Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с ним.
Президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон в свою очередь отметила, что во время прошлогоднего визита была поражена современной технической базой и технологическими возможностями и профессиональными качествами работников Банкнотно-монетного двора. "Поэтому я надеюсь, что этот договор станет основой для расширения совместных долгосрочных проектов", - подчеркнула она.
Документ имеет целью урегулирование деловых отношений между Национальным банком и компанией Crane Currency, что дает возможность размещения иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора.
Основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг.
Читайте также: Центробанк РФ начинает печатать «пластиковые» деньги
Как известно, Crane Currency является известной мировой компанией и надежным партнером более 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других), которым поставляет защищенные банкноты, банкнотную бумагу и защитные элементы.
Национальный банк и компания Crane Currency подписали договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", - отметил председатель НБУ Яков Смолий.
По его словам, Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с ним.
Президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон в свою очередь отметила, что во время прошлогоднего визита была поражена современной технической базой и технологическими возможностями и профессиональными качествами работников Банкнотно-монетного двора. "Поэтому я надеюсь, что этот договор станет основой для расширения совместных долгосрочных проектов", - подчеркнула она.
Документ имеет целью урегулирование деловых отношений между Национальным банком и компанией Crane Currency, что дает возможность размещения иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора.
Основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг.
Читайте также: Центробанк РФ начинает печатать «пластиковые» деньги
Как известно, Crane Currency является известной мировой компанией и надежным партнером более 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других), которым поставляет защищенные банкноты, банкнотную бумагу и защитные элементы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
59
0
Также советуем посмотреть
- Абсурдные идеи от чрезмерно креативных людей
- Забавные фотки, снятые в нужный момент
- В США выбрали самую «уродливую» в мире собаку
- Колумб отдыхает: Сеть насмешило торжественное открытие в Украине дорожного знака
- Живой аттракцион: в Сети высмеяли огромную очередь к Ленину в РФ
- Нагулялся: в Британии кот вернулся домой после 10 лет «странствий»
- Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболу
- Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях
- «Совок»: в Сети высмеяли российские консервы с нелепым названием
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
Оставьте свой комментарий