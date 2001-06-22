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Нацбанк будет печатать деньги для других стран

Нацбанк будет печатать деньги для других стран

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Стало известно, сколько Нацбанк уничтожил монет в прошлом году Национальный банк Украины в прошлом году уничтожил монет больше, чем на миллион гривен