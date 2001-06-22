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Раздел: Экономика  
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Нацбанк будет печатать деньги для других стран

Нацбанк будет печатать деньги для других странCrane Currency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления валюты Соединенных Штатов Америки.

Национальный банк и компания Crane Currency подписали договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", - отметил председатель НБУ Яков Смолий.

По его словам, Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с ним.

Президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон в свою очередь отметила, что во время прошлогоднего визита была поражена современной технической базой и технологическими возможностями и профессиональными качествами работников Банкнотно-монетного двора. "Поэтому я надеюсь, что этот договор станет основой для расширения совместных долгосрочных проектов", - подчеркнула она.

Документ имеет целью урегулирование деловых отношений между Национальным банком и компанией Crane Currency, что дает возможность размещения иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора.

Основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг.

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Как известно, Crane Currency является известной мировой компанией и надежным партнером более 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других), которым поставляет защищенные банкноты, банкнотную бумагу и защитные элементы.
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 Теги: Нацбанк, ечатать деньги

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Сегодня, 20:12 » Автор: Едгар Букмирза
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