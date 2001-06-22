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Раздел: Экономика  
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В Украине повысили «зеленые» тарифы

В Украине повысили «зеленые» тарифыКоррекция тарифов связана с ростом курса евро.

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) №359 от 23 марта 2017 года о повышении на 0,75% "зеленых тарифов" для домохозяйств вступило в действие с 24 июня.

Документ опубликован в субботнем номере официального издания Урядовый курьер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как указано в обосновании изменений, коррекция тарифов связана с ростом курса евро.

Отметим, что ранее группа народных депутатов, зарабатывающих на высоких тарифах "зеленой" электроэнергии, предложили сохранить как минимум до 2020 года существующие в Украине тарифы, которые являются самыми высокими в Европе.

Напомним, что в марте прошлого года НКРЕКУ увеличила на 4,6% "зеленые" тарифы на электрическую энергию, производимую солнечными и ветровыми установками.

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За три года в Украине привлекли более €700 млн инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.
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 Теги: тарифы

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Сегодня, 09:36 » Автор: Богдан Процив
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