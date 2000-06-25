Раздел: Экономика
Samsung отказалась строить аэропорт в оккупированном Крыму
В SAMOO Architects & Engineers отказались от комментариев.
Архитекторское подразделение южнокорейской компании Samsung – SAMOO Architects&Engineers – не участвовало в проектировании аэропорта Симферополь в оккупированном Крыму, несмотря на победу в соответствующем тендере.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым. Реалии.
Причиной отказа, по информации украинского внешнеполитического ведомства, стала "политическая чувствительность проекта".
"В 2015 году SAMOO Architects&Engineers приняла участие и выиграла в международном тендере по реализации проекта, о политической чувствительности которого к тому времени информации не было. Впоследствии, SAMOO Architects&Engineers отказалась от участия в реализации проекта", – говорится в ответе.
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На сайте российской компании Aсons Pro – подрядчика строительства – южнокорейская Samoo Architects&Engineers значится как разработчик архитектурной концепции аэропорта.
Напомним, аэропорт "Симферополь", Крымская железная дорога, Федеральная грузовая компания и ряд транспортных компаний подпали под санкции со стороны Украины.
Архитекторское подразделение южнокорейской компании Samsung – SAMOO Architects&Engineers – не участвовало в проектировании аэропорта Симферополь в оккупированном Крыму, несмотря на победу в соответствующем тендере.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым. Реалии.
Причиной отказа, по информации украинского внешнеполитического ведомства, стала "политическая чувствительность проекта".
"В 2015 году SAMOO Architects&Engineers приняла участие и выиграла в международном тендере по реализации проекта, о политической чувствительности которого к тому времени информации не было. Впоследствии, SAMOO Architects&Engineers отказалась от участия в реализации проекта", – говорится в ответе.
Читайте также: В оккупированном Крыму появился необычный памятник
На сайте российской компании Aсons Pro – подрядчика строительства – южнокорейская Samoo Architects&Engineers значится как разработчик архитектурной концепции аэропорта.
Напомним, аэропорт "Симферополь", Крымская железная дорога, Федеральная грузовая компания и ряд транспортных компаний подпали под санкции со стороны Украины.
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