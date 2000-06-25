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Раздел: Экономика  
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Samsung отказалась строить аэропорт в оккупированном Крыму

Samsung отказалась строить аэропорт в оккупированном КрымуВ SAMOO Architects & Engineers отказались от комментариев.

Архитекторское подразделение южнокорейской компании Samsung – SAMOO Architects&Engineers – не участвовало в проектировании аэропорта Симферополь в оккупированном Крыму, несмотря на победу в соответствующем тендере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым. Реалии.

Причиной отказа, по информации украинского внешнеполитического ведомства, стала "политическая чувствительность проекта".

"В 2015 году SAMOO Architects&Engineers приняла участие и выиграла в международном тендере по реализации проекта, о политической чувствительности которого к тому времени информации не было. Впоследствии, SAMOO Architects&Engineers отказалась от участия в реализации проекта", – говорится в ответе.

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На сайте российской компании Aсons Pro – подрядчика строительства – южнокорейская Samoo Architects&Engineers значится как разработчик архитектурной концепции аэропорта.

Напомним, аэропорт "Симферополь", Крымская железная дорога, Федеральная грузовая компания и ряд транспортных компаний подпали под санкции со стороны Украины.
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 Теги: Samsung, Крым

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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