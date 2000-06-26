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Раздел: Экономика  
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Украинский город хочет перейти на 100% возобновляемой энергетики

Украинский город хочет перейти на 100% возобновляемой энергетикиНа западе соберутся представители правительств разных стран мира, чтобы поставить амбициозные цели.

Украинский город Житомир стал первым городом в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, который заявил о переходе на возобновляемые источники энергии к 2050 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Сообщается, что 22 июня мэр Житомира Сергей Сухомлин и международная неправительственная организация 350.org подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает вынесение решения об энергетическом переходе на голосование сессией городского совета, разработку плана перехода города на возобновляемые источники энергии, а также разработку первой в Украине климатической стратегии в течение следующего года.

"Сейчас совместно с международными партнерами мы работаем над большим количеством мероприятий по энергоэффективности. Для нас также важно уменьшить уровень выбросов CO2 в городе. Ведется работа по переходу Житомира на LED-освещение, термомодернизации объектов бюджетной сферы. Нами уже разработан муниципальный энергетический план, в процессе написания Концепции интегрированного развития города наработано 6 приоритетов, одним из которых является "Зеленый город", - отметил Сергей Сухомлин.

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Также, мэр Житомира в рамках сотрудничества с 350.org готовится публично заявить о цели города на Глобальном климатическом саммите, который состоится в г. Сан-Франциско 12-14 сентября этого года. На западе соберутся представители правительств разных стран мира, чтобы поставить амбициозные цели для сохранения климата на планете, в том числе путем перехода на "зеленую" возобновляемую энергетику.

Представительница движения Юлия Мельник также сообщила, что уже ведутся новые переговоры с местными органами власти. Поэтому в ближайшие 2 месяца о переходе на 100% возобновляемых источников энергии к 2050 году смогут заявить еще несколько украинских городов.
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 Теги: Житомир, энергетика

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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