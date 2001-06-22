Раздел: Экономика
НБУ прекращает выпуск в наличное обращение мелких монет
Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и далее будут использоваться как средство платежа.
Национальный банк Украины (НБУ) прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек с 1 июля 2018 года.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При этом, НБУ продолжит выпускать монеты номиналами 10 и 50 копеек.
Это происходит в связи с введением новых правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.
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Также в НБУ уточнили, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. Национальный банк не будет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления Национального банка.
Национальный банк Украины (НБУ) прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек с 1 июля 2018 года.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При этом, НБУ продолжит выпускать монеты номиналами 10 и 50 копеек.
Это происходит в связи с введением новых правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.
Читайте также: Ryanair открывает еще один рейс из Украины
Также в НБУ уточнили, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. Национальный банк не будет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления Национального банка.
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