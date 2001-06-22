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Раздел: Экономика  
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В Украине готовят масштабную приватизацию

В Украине готовят масштабную приватизациюСНБО рассчитывает сделать оборонные предприятия частными.

Украинские государственные оборонные предприятия могут стать объектами приватизации.

Об этом на брифинге во вторник, 26 июня, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

По его словам, СНБО вместе и Кабинетом министров и Верховной Радой прорабатывают возможность на законодательном уровне разрешить такую ​​приватизацию.

«Хочу проинформировать, что мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильными комитетами по снятию любых ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, внесение иностранных инвестиций в этих предприятий», — рассказал он.

Сейчас такая приватизация является строго ограниченной действующим украинским законодательством. Однако приватизация позволила бы либерализировать деятельность оборонных предприятий.

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«Важно, что эти меры по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских оборонных промышленных предприятий с одной стороны значительно усилят их позиции, перспективы развития, конкурентоспособность и эффективность деятельности. А с другой — не будет ослаблен экспертный контроль», — отметил Турчинов.

Так, в будущем деятельность всех субъектов этого рынка должна будет соответствовать всем подписанным Украиной международным соглашениям.

Приватизация позволит сэкономить бюджетные средства, а также сделать оборонительный сегмент более прозрачным и эффективным.
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 Теги: приватизация, оборона, СНБО

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Сегодня, 21:25 » Автор: Едгар Букмирза
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