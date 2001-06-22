Раздел: Экономика
В Украине готовят масштабную приватизацию
СНБО рассчитывает сделать оборонные предприятия частными.
Украинские государственные оборонные предприятия могут стать объектами приватизации.
Об этом на брифинге во вторник, 26 июня, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
По его словам, СНБО вместе и Кабинетом министров и Верховной Радой прорабатывают возможность на законодательном уровне разрешить такую приватизацию.
«Хочу проинформировать, что мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильными комитетами по снятию любых ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, внесение иностранных инвестиций в этих предприятий», — рассказал он.
Сейчас такая приватизация является строго ограниченной действующим украинским законодательством. Однако приватизация позволила бы либерализировать деятельность оборонных предприятий.
Читайте также: В Украине планируют провести новую масштабную приватизацию
«Важно, что эти меры по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских оборонных промышленных предприятий с одной стороны значительно усилят их позиции, перспективы развития, конкурентоспособность и эффективность деятельности. А с другой — не будет ослаблен экспертный контроль», — отметил Турчинов.
Так, в будущем деятельность всех субъектов этого рынка должна будет соответствовать всем подписанным Украиной международным соглашениям.
Приватизация позволит сэкономить бюджетные средства, а также сделать оборонительный сегмент более прозрачным и эффективным.
Украинские государственные оборонные предприятия могут стать объектами приватизации.
Об этом на брифинге во вторник, 26 июня, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
По его словам, СНБО вместе и Кабинетом министров и Верховной Радой прорабатывают возможность на законодательном уровне разрешить такую приватизацию.
«Хочу проинформировать, что мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильными комитетами по снятию любых ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, внесение иностранных инвестиций в этих предприятий», — рассказал он.
Сейчас такая приватизация является строго ограниченной действующим украинским законодательством. Однако приватизация позволила бы либерализировать деятельность оборонных предприятий.
Читайте также: В Украине планируют провести новую масштабную приватизацию
«Важно, что эти меры по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских оборонных промышленных предприятий с одной стороны значительно усилят их позиции, перспективы развития, конкурентоспособность и эффективность деятельности. А с другой — не будет ослаблен экспертный контроль», — отметил Турчинов.
Так, в будущем деятельность всех субъектов этого рынка должна будет соответствовать всем подписанным Украиной международным соглашениям.
Приватизация позволит сэкономить бюджетные средства, а также сделать оборонительный сегмент более прозрачным и эффективным.
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