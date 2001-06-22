Британия выделит Украине 35 млн фунтов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

ЕС поможет Украине в исполнении решений Стокгольмского суда Транзит важен для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС.

Лондон выделит Украине финансовую помощь Эта сумма включает техническую помощь в проведении реформ, гуманитарную помощь и военную подготовку.

США продолжат помогать Украине деньгами, - Минфин Об этом заявил глава Минфина, рассказывая об итогах недавней поездки в Вашингтон.