Раздел: Экономика
Британия выделит Украине 35 млн фунтов
Деньги будут выделяться несколько лет.
В течение ближайших нескольких лет Великобритания намерена выделить Украине 35 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
Отмечается, что такое заявление он сделал на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.
Читайте также: Минфин одобрил cтратегию развития ПриватБанка
"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну, и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены выехать из Донбасса, будем помогать женщинам, жертвам домашнего насилия", - сказал он.
В течение ближайших нескольких лет Великобритания намерена выделить Украине 35 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
Отмечается, что такое заявление он сделал на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.
Читайте также: Минфин одобрил cтратегию развития ПриватБанка
"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну, и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены выехать из Донбасса, будем помогать женщинам, жертвам домашнего насилия", - сказал он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
118
0
Также советуем посмотреть
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
- К атаке на ромов радикалов подталкивали силовики
- Собака, презирающая водные процедуры, стала новым мемом
- Впрягаемся в новый «крестовый поход» против контрабанды
- Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
- Почему выборы в 2019 году бессмысленны
- В России болельщикам пришлось чистить зубы на улице из-за вони в поезде
- В Донецке задержали «министра» «ДНР»
- Хто знищує український ліс
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
- «Бурановская бабушка»: в Сети высмеяли новый имидж Анны Герман
- Поддерживаю решение Гнапа пойти в политику
- Хакеры из РФ готовят масштабную атаку против Украины
- Испытание узниками и кадровый сюрприз от президента
- «Бегущая» по пляжу морская звезда развеселила YouTube
- Один честный политик может очистить систему от сотен коррупционеров
- Силы ООС на Донбассе понесли потери
- Уморительные свадебные снимки, которые вас развеселят
- Жительницу США оштрафовали за низкую скорость
- Житель России ограбил друга, когда пришел доказывать ему, что не вор
- Детеныши бегемотов в подборке забавных фоток
- Мужчина оригинально спародировал типичные «пляжные» фотки
- Веселимся до упаду: анекдоты на все случаи жизни
- Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
- Дизайнеры потрудились над созданием самой странной в мире обуви
- Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
- И смех, и грех: китаец умудрился сжечь номер, делая девушке предложение
- Забавные претенденты на титул «самой уродливой собаки» года
Оставьте свой комментарий