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Раздел: Экономика  
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Британия выделит Украине 35 млн фунтов

Британия выделит Украине 35 млн фунтовДеньги будут выделяться несколько лет.

В течение ближайших нескольких лет Великобритания намерена выделить Украине 35 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд гривен) на гуманитарную помощь и повышение обороноспособности. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

Отмечается, что такое заявление он сделал на международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.

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"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии для того, чтобы помогать вам защищать страну, и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России. Будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены выехать из Донбасса, будем помогать женщинам, жертвам домашнего насилия", - сказал он.
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 Теги: Британия, помощь

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Сегодня, 14:55 » Автор: Богдан Процив
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