Раздел: Экономика
Эксперты рассказали, насколько эффективны антикоррупционные меры
От всех усилий эффект просто мизерный.
Эффект от антикоррупционных мер в Украине за последние четыре года составляет около 6% ВВП. Так считает Игорь Бураковский, известный экономист, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, профессор кафедры экономической теории Национального Университета «Киево-Могилянская академия».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Доктор экономических наук Бураковский представил на Второй международной конференции в Копенгагене (Дания) отчет об антикоррупционных достижениях Украины.
«Мы получили очень хороший результат: каждый год благодаря тем мерам, которые были реализованы в 2014–2017 годах, экономический эффект составил около 6% ВВП. Это означает, что мы получаем реальные достижения в борьбе с коррупцией. С другой стороны, эти цифры свидетельствуют и о другом: насколько глубоко украинская экономическая материя поражена коррупционными связями», — подчеркнул профессор.
Читайте также: Экономисты рассказали, насколько эффективны субсидии
Экономист уверен, что при расчете экономического эффекта эксперты изучали ситуацию на рынке газа, рассчитывали экономический эффект по госзакупкам через систему ProZorro, смотрели на прозрачность государственного управления, открытие реестров и статистическую информацию.
Эффект от антикоррупционных мер в Украине за последние четыре года составляет около 6% ВВП. Так считает Игорь Бураковский, известный экономист, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, профессор кафедры экономической теории Национального Университета «Киево-Могилянская академия».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Доктор экономических наук Бураковский представил на Второй международной конференции в Копенгагене (Дания) отчет об антикоррупционных достижениях Украины.
«Мы получили очень хороший результат: каждый год благодаря тем мерам, которые были реализованы в 2014–2017 годах, экономический эффект составил около 6% ВВП. Это означает, что мы получаем реальные достижения в борьбе с коррупцией. С другой стороны, эти цифры свидетельствуют и о другом: насколько глубоко украинская экономическая материя поражена коррупционными связями», — подчеркнул профессор.
Читайте также: Экономисты рассказали, насколько эффективны субсидии
Экономист уверен, что при расчете экономического эффекта эксперты изучали ситуацию на рынке газа, рассчитывали экономический эффект по госзакупкам через систему ProZorro, смотрели на прозрачность государственного управления, открытие реестров и статистическую информацию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
67
0
Также советуем посмотреть
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
Оставьте свой комментарий