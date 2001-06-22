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Раздел: Экономика  
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Эксперты рассказали, насколько эффективны антикоррупционные меры

Эксперты рассказали, насколько эффективны антикоррупционные мерыОт всех усилий эффект просто мизерный.

Эффект от антикоррупционных мер в Украине за последние четыре года составляет около 6% ВВП. Так считает Игорь Бураковский, известный экономист, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, профессор кафедры экономической теории Национального Университета «Киево-Могилянская академия».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

Доктор экономических наук Бураковский представил на Второй международной конференции в Копенгагене (Дания) отчет об антикоррупционных достижениях Украины.

«Мы получили очень хороший результат: каждый год благодаря тем мерам, которые были реализованы в 2014–2017 годах, экономический эффект составил около 6% ВВП. Это означает, что мы получаем реальные достижения в борьбе с коррупцией. С другой стороны, эти цифры свидетельствуют и о другом: насколько глубоко украинская экономическая материя поражена коррупционными связями», — подчеркнул профессор.

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Экономист уверен, что при расчете экономического эффекта эксперты изучали ситуацию на рынке газа, рассчитывали экономический эффект по госзакупкам через систему ProZorro, смотрели на прозрачность государственного управления, открытие реестров и статистическую информацию.
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 Теги: коррупция, Украина, экономика

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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