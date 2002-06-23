Раздел: Экономика
Масштабные инвестиции: в Крыму начались большая стройка
В Крыму построят длинную дорогу.
Об этом сообщил так называемый «замминистра» оккупационной власти Андрей Куликов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
По его словам, предварительная оценка строительства железной дороги из Российской Федерацией на территорию украинского полуострова составляет 35 миллиардов рублей. Протяжность дороги составляет 215 километров и будет проходить на участке Керчь-Симферополь через Белогорск.
Читайте также: Опубликованы фото стройки Керченского моста в Крыму
Более того, оккупанты почему-то считают, что якобы смогут достроить дорогу к Севастополю из Евпатории.
Об этом сообщил так называемый «замминистра» оккупационной власти Андрей Куликов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
По его словам, предварительная оценка строительства железной дороги из Российской Федерацией на территорию украинского полуострова составляет 35 миллиардов рублей. Протяжность дороги составляет 215 километров и будет проходить на участке Керчь-Симферополь через Белогорск.
Читайте также: Опубликованы фото стройки Керченского моста в Крыму
Более того, оккупанты почему-то считают, что якобы смогут достроить дорогу к Севастополю из Евпатории.
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