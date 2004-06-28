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Гройсман придумал, как смягчить удар от повышения цены на газ

Гройсман придумал, как смягчить удар от повышения цены на газ

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Гройсман рассказал, что будет с ценами на газ для населения Владимир Гройсман вновь заявляет о неизменности цены на газ для населения до конца отопительного сезона.