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Раздел: Экономика  
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Гройсман придумал, как смягчить удар от повышения цены на газ

Гройсман придумал, как смягчить удар от повышения цены на газПремьер выступил с заявлением.

Владимир Гройсман, премьер-министр, проинформировал об идеях, призванных смягчить удар от повышения цены на газ, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Он уточнил, что на данный момент окончательной формулы повышения цены на газ для украинского населения, как того требует МВФ, нет.

По словам премьера, сейчас Кабмин ведет диалог с международными партнерами. Последние считают, что в Украине должна быть единая цена на газ.

В настоящее время стоимость природного газа для промышленности дороже, чем для населения, напомнил он. Для промышленности она составляет около 10 000 гривен за 1 000 кубов, а в отношении населения ограничена в 7 000.

По словам Гройсмана, правительство предпринимает попытку найти формулу, чтобы цена газа была с одной стороны справедливой, а с другой для населения Украины умеренной.

Премьер соглашается, что международные партнеры правы, потому как определенные риски существуют. Однако цену в 10 000 он считает «непомерной» для большей части украинских граждан.

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По словам главы Кабмина, в течение года он сдерживает стоимость газа. В переговорном процессе с МВФ ему удается находить компромиссные варианты в целях защиты населения Украины. В качестве примера он привел тот факт, что власть не пошла на вариант с повышением пенсионного возраста.

По поводу цены на газ Гройсман заявил, что «есть идеи по этому поводу», но отказался их озвучить.
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 Теги: Гройсман, газ

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Сегодня, 14:35 » Автор: Анна Мартынова
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