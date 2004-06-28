Раздел: Экономика
Украинцам станет проще взять кредит
Принят соответствующий закон.
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования", который должен упростить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
За соответствующее решение на заседании во вторник, 3 июля, проголосовали 239 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента.
Цель законопроекта – активное использование кредитования как финансового инструмента и снижение стоимости кредитных ресурсов.
Согласно пояснительной записке, соответствующая законодательная инициатива должна уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитования физических лиц, в первую очередь для улучшения жилищных условий, а также должна устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора.
Кроме того, документ призван уменьшить расходы должников и кредиторов при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов, урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства выморочным, а также согласовать нормы закона "О банках и банковской деятельности".
Среди позитивных моментов законопроекта №6027-д эксперты отмечают упрощение процедуры внесудебного урегулирования в части перехода права собственности на залоговое имущество и запрет вывода объекта из-под ипотеки путем проведения должником реконструкции или через проведение самовольного строительства.
Кредиторы также получат доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния, чтобы более детально изучать способность клиента обслуживать долг.
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Среди негативных моментов документа аналитики указывают усиление ответственности поручителей, сужение нормы об обязательстве наследника обратиться за свидетельством о праве на наследство, а также тот факт, что размер процентной ставки по кредиту останется практически без изменений.
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования", который должен упростить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
За соответствующее решение на заседании во вторник, 3 июля, проголосовали 239 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента.
Цель законопроекта – активное использование кредитования как финансового инструмента и снижение стоимости кредитных ресурсов.
Согласно пояснительной записке, соответствующая законодательная инициатива должна уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитования физических лиц, в первую очередь для улучшения жилищных условий, а также должна устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора.
Кроме того, документ призван уменьшить расходы должников и кредиторов при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов, урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства выморочным, а также согласовать нормы закона "О банках и банковской деятельности".
Среди позитивных моментов законопроекта №6027-д эксперты отмечают упрощение процедуры внесудебного урегулирования в части перехода права собственности на залоговое имущество и запрет вывода объекта из-под ипотеки путем проведения должником реконструкции или через проведение самовольного строительства.
Кредиторы также получат доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния, чтобы более детально изучать способность клиента обслуживать долг.
Читайте также: В Киеве День Днепра отметят традиционным заплывом
Среди негативных моментов документа аналитики указывают усиление ответственности поручителей, сужение нормы об обязательстве наследника обратиться за свидетельством о праве на наследство, а также тот факт, что размер процентной ставки по кредиту останется практически без изменений.
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