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Раздел: Экономика  
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Украинцам станет проще взять кредит

Украинцам станет проще взять кредитПринят соответствующий закон.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6027-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования", который должен упростить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

За соответствующее решение на заседании во вторник, 3 июля, проголосовали 239 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента.

Цель законопроекта – активное использование кредитования как финансового инструмента и снижение стоимости кредитных ресурсов.

Согласно пояснительной записке, соответствующая законодательная инициатива должна уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитования физических лиц, в первую очередь для улучшения жилищных условий, а также должна устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора.

Кроме того, документ призван уменьшить расходы должников и кредиторов при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов, урегулировать пробелы по погашению кредитов в случае признания наследства выморочным, а также согласовать нормы закона "О банках и банковской деятельности".

Среди позитивных моментов законопроекта №6027-д эксперты отмечают упрощение процедуры внесудебного урегулирования в части перехода права собственности на залоговое имущество и запрет вывода объекта из-под ипотеки путем проведения должником реконструкции или через проведение самовольного строительства.

Кредиторы также получат доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния, чтобы более детально изучать способность клиента обслуживать долг.

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Среди негативных моментов документа аналитики указывают усиление ответственности поручителей, сужение нормы об обязательстве наследника обратиться за свидетельством о праве на наследство, а также тот факт, что размер процентной ставки по кредиту останется практически без изменений.

Украинцам станет проще взять кредит
Украинцам станет проще взять кредит

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 Теги: кредит, закон

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Сегодня, 16:06 » Автор: Анна Мартынова
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