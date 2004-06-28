Раздел: Экономика
Округление сдачи: как нововведение повлияет на жизнь украинцев
Эксперты высказали свое мнение.
НБУ взял курс на ликвидацию мелких монет, отчего в сфере торговли внедряют практику округления сумм. Процесс запущен. С 1 июля, согласно решению Национального банка Украины (НБУ), монеты достоинством 1, 2, 5 и 25 копеек подлежат постепенному выведению из обращения, при этом 10 и 50 копеек пока останутся в ходу, передает Хроника.иинфо со ссылкой на golos.ua.
Новшество от НБУ означает, что граждане при покупке того или иного товара более не смогут претендовать на точную сдачу. При этом порог округления установлен на уровне 10 копеек (до 5 копеек округление происходит в пользу покупателя, а от 5 копеек – в пользу продавца). Таким образом, если вы, к примеру, покупаете продукты на сумму 56,04 гривны, то ваш финальный чек составит 56 гривен, ну а если вы приобрели товаров на 74,67 гривны, то на кассе вам предъявят счет в 74,70 гривны. Такой механизм расчета будет применяться при сделках с наличными средствами.
Надо сказать, что эффект от нововведения мы почувствуем не сразу: мелкие монетки, находящиеся сегодня в обращении, а их по подсчетам НБУ около 7,8 млрд единиц, будут использоваться вплоть до их физического износа. То есть, если у вас будут в кошельке 2 или 5 копеек, то вы можете смело их пускать в ход для оплаты. В то же время, если у кассира найдутся монетки, то он выдаст вам точную сдачу. Впрочем, возможно в будущем НБУ примет решение об оперативном изъятии монет, чтобы ускорить процесс, ведь возраст монетки, при котором она может считаться полноценным платежным средством, оценивается в 50 лет.
Отказа от мелких монет – не ноу-хау. Этот подход в свое время применили в Канаде, Израиле, Венгрии, Ирландии, Австралии, Сингапуре и т.д.
В НБУ уверяют, что предприниматели от округления не пострадают: Министерству финансов и Государственной фискальной службе даны разъяснения, поэтому они не будут штрафовать продавцов из-за «дыр» в отчетности. В то же время продавец будет обязан фиксировать в чеке реальную и округленную суммы.
Одновременно с мелочью будут исчезать банкноты достоинством 1, 2, 5 и 10 гривны. Их заменять монетные варианты. Собственно, «железные» 1 и 2 гривны уже можно встретить в обращении.
Эксперты указывают, что среди причин изменений в денежной области – девальвация гривны, которая c 2014 года подешевела к доллару на 225%, и необоснованные затраты на чеканку мелких момент, а также некрупных купюр, ведь последние менее износостойкие, чем «медяки».
Эксперты признают, монеты мелких номиналов почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, а стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость.
«НБУ вводит монеты вместо купюр из-за обесценивания национальной валюты, а решение прекратить чеканить монеты в 1, 2, 5 и 25 копеек нужно было принять давно, равно как и печатать некрупные купюры. На сегодняшний день банкнота номиналом в одну гривну уже не представляет какой-либо ценности. За нее никаких товаров не купишь. Больше трат и усилий расходуется на их производство, чем они стоят. Это экономически невыгодно», - поясняет экономист Александр Охрименко.
Экономист также подчеркнул, что ввод монет вместо купюр от 1 до 10 гривен не повлияет ни на инфляцию, ни на цены.
Экономист Виктор Скаршевский, комментируя новшество по округлению, заявил, что данная практика никак не скажется на ценообразовании.
«НБУ посчитал, что с помощью выведения мелких момент из оборота получится сэкономить более 90 млн гривен в год. Поскольку округление сумм будет направлено в обе стороны – как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, это даже не будет иметь отражение в процентах и в прямом смысле облегчит кошельки украинцев», - считает эксперт.
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Что касается перехода на пластиковые купюры, которые ныне приобретают популярность в мире ввиду их износостойкости, то НБУ пока не видит перспектив для этого, так как Монетный двор не имеет мощностей для их производства.
НБУ взял курс на ликвидацию мелких монет, отчего в сфере торговли внедряют практику округления сумм. Процесс запущен. С 1 июля, согласно решению Национального банка Украины (НБУ), монеты достоинством 1, 2, 5 и 25 копеек подлежат постепенному выведению из обращения, при этом 10 и 50 копеек пока останутся в ходу, передает Хроника.иинфо со ссылкой на golos.ua.
Новшество от НБУ означает, что граждане при покупке того или иного товара более не смогут претендовать на точную сдачу. При этом порог округления установлен на уровне 10 копеек (до 5 копеек округление происходит в пользу покупателя, а от 5 копеек – в пользу продавца). Таким образом, если вы, к примеру, покупаете продукты на сумму 56,04 гривны, то ваш финальный чек составит 56 гривен, ну а если вы приобрели товаров на 74,67 гривны, то на кассе вам предъявят счет в 74,70 гривны. Такой механизм расчета будет применяться при сделках с наличными средствами.
Надо сказать, что эффект от нововведения мы почувствуем не сразу: мелкие монетки, находящиеся сегодня в обращении, а их по подсчетам НБУ около 7,8 млрд единиц, будут использоваться вплоть до их физического износа. То есть, если у вас будут в кошельке 2 или 5 копеек, то вы можете смело их пускать в ход для оплаты. В то же время, если у кассира найдутся монетки, то он выдаст вам точную сдачу. Впрочем, возможно в будущем НБУ примет решение об оперативном изъятии монет, чтобы ускорить процесс, ведь возраст монетки, при котором она может считаться полноценным платежным средством, оценивается в 50 лет.
Отказа от мелких монет – не ноу-хау. Этот подход в свое время применили в Канаде, Израиле, Венгрии, Ирландии, Австралии, Сингапуре и т.д.
В НБУ уверяют, что предприниматели от округления не пострадают: Министерству финансов и Государственной фискальной службе даны разъяснения, поэтому они не будут штрафовать продавцов из-за «дыр» в отчетности. В то же время продавец будет обязан фиксировать в чеке реальную и округленную суммы.
Одновременно с мелочью будут исчезать банкноты достоинством 1, 2, 5 и 10 гривны. Их заменять монетные варианты. Собственно, «железные» 1 и 2 гривны уже можно встретить в обращении.
Эксперты указывают, что среди причин изменений в денежной области – девальвация гривны, которая c 2014 года подешевела к доллару на 225%, и необоснованные затраты на чеканку мелких момент, а также некрупных купюр, ведь последние менее износостойкие, чем «медяки».
Эксперты признают, монеты мелких номиналов почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, а стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость.
«НБУ вводит монеты вместо купюр из-за обесценивания национальной валюты, а решение прекратить чеканить монеты в 1, 2, 5 и 25 копеек нужно было принять давно, равно как и печатать некрупные купюры. На сегодняшний день банкнота номиналом в одну гривну уже не представляет какой-либо ценности. За нее никаких товаров не купишь. Больше трат и усилий расходуется на их производство, чем они стоят. Это экономически невыгодно», - поясняет экономист Александр Охрименко.
Экономист также подчеркнул, что ввод монет вместо купюр от 1 до 10 гривен не повлияет ни на инфляцию, ни на цены.
Экономист Виктор Скаршевский, комментируя новшество по округлению, заявил, что данная практика никак не скажется на ценообразовании.
«НБУ посчитал, что с помощью выведения мелких момент из оборота получится сэкономить более 90 млн гривен в год. Поскольку округление сумм будет направлено в обе стороны – как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, это даже не будет иметь отражение в процентах и в прямом смысле облегчит кошельки украинцев», - считает эксперт.
Читайте также: Нововведение от Путина взбудоражило соцсеть
Что касается перехода на пластиковые купюры, которые ныне приобретают популярность в мире ввиду их износостойкости, то НБУ пока не видит перспектив для этого, так как Монетный двор не имеет мощностей для их производства.
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