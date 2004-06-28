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Раздел: Экономика  
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Юрий Гелетий стал новым заместителем министра финансов

Юрий Гелетий стал новым заместителем министра финансовРанее он был директором департамента финансовой политики Министерства финансов.

Сегодня четвертого июля, по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя Юрия Гелетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

По информации пресс-службы ведомства, с октября 2015 до июля 2018 Юрий Гелетий занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов.

Отмечается, что там новый министр занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

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При этом, на новой должности заместитель министра финансов Юрий Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций, и инноваций.
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 Теги: Гелетий, министерство

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Сегодня, 14:58 » Автор: Анна Мартынова
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