Раздел: Экономика
Юрий Гелетий стал новым заместителем министра финансов
Ранее он был директором департамента финансовой политики Министерства финансов.
Сегодня четвертого июля, по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя Юрия Гелетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
По информации пресс-службы ведомства, с октября 2015 до июля 2018 Юрий Гелетий занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов.
Отмечается, что там новый министр занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.
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При этом, на новой должности заместитель министра финансов Юрий Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций, и инноваций.
Сегодня четвертого июля, по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя Юрия Гелетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
По информации пресс-службы ведомства, с октября 2015 до июля 2018 Юрий Гелетий занимал должность директора департамента финансовой политики Министерства финансов.
Отмечается, что там новый министр занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.
Читайте также: Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть
При этом, на новой должности заместитель министра финансов Юрий Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций, и инноваций.
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