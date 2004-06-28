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Раздел: Экономика  
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Порошенко утвердил закон «О валюте»: как это отразится на украинцах

Порошенко утвердил закон «О валюте»: как это отразится на украинцахЧто изменится в стране.

Подписанный президентом закон «О валюте и валютных операциях» Нацбанк уже окрестил «безвизом для капитала». Закон дает массу преимуществ как для бизнеса, так и для физических лиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

В первую очередь, закон отменяет валютный контроль для операций, если сумма не превышает 150 тыс. гривен. Как отмечают в Нацбанке, валютные ограничения будут сняты, как только закон заработает в полную силу, и продлятся, пока состояние экономики будет относительно спокойным.

Бизнесу и физическим лицам открывается возможность инвестирования за границу без получения индивидуальных лицензий. Так, население получает возможность инвестировать в ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, может свободно ввозить в Украину и вывозить за границу ценные бумаги.

Еще одно новшество закона — возможность для населения размещать валюту из Украины на зарубежных счетах. Как и в предыдущем пункте, такие валютные операции не требуют получения индивидуальных лицензий.

Руководство Нацбанка не сможет единолично решать вопрос о введении новых валютных ограничений. Первоначально Совет НБУ должен будет подтвердить такую необходимость, признать присутствие кризисных явлений. По закону, меры по защите банковской системы от нестабильности будут носить временный характер и длиться до шести месяцев.

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Закон вступает в силу через день после опубликования. Предусмотрен семимесячный переходной период до введения в действие положений документа. В течение этих семи месяцев будут доработаны нормативно-правовые акты НБУ.
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 Теги: Порошенко, закон

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Сегодня, 17:10 » Автор: Анна Мартынова
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