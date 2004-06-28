Порошенко утвердил закон «О валюте»: как это отразится на украинцах

Что изменится в стране.



Подписанный президентом закон «О валюте и валютных операциях» Нацбанк уже окрестил «безвизом для капитала». Закон дает массу преимуществ как для бизнеса, так и для физических лиц, передает



В первую очередь, закон отменяет валютный контроль для операций, если сумма не превышает 150 тыс. гривен. Как отмечают в Нацбанке, валютные ограничения будут сняты, как только закон заработает в полную силу, и продлятся, пока состояние экономики будет относительно спокойным.



Бизнесу и физическим лицам открывается возможность инвестирования за границу без получения индивидуальных лицензий. Так, население получает возможность инвестировать в ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, может свободно ввозить в Украину и вывозить за границу ценные бумаги.



Еще одно новшество закона — возможность для населения размещать валюту из Украины на зарубежных счетах. Как и в предыдущем пункте, такие валютные операции не требуют получения индивидуальных лицензий.



Руководство Нацбанка не сможет единолично решать вопрос о введении новых валютных ограничений. Первоначально Совет НБУ должен будет подтвердить такую необходимость, признать присутствие кризисных явлений. По закону, меры по защите банковской системы от нестабильности будут носить временный характер и длиться до шести месяцев.



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Закон вступает в силу через день после опубликования. Предусмотрен семимесячный переходной период до введения в действие положений документа. В течение этих семи месяцев будут доработаны нормативно-правовые акты НБУ.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Подписанный президентом закон «О валюте и валютных операциях» Нацбанк уже окрестил «безвизом для капитала». Закон дает массу преимуществ как для бизнеса, так и для физических лиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua В первую очередь, закон отменяет валютный контроль для операций, если сумма не превышает 150 тыс. гривен. Как отмечают в Нацбанке, валютные ограничения будут сняты, как только закон заработает в полную силу, и продлятся, пока состояние экономики будет относительно спокойным.Бизнесу и физическим лицам открывается возможность инвестирования за границу без получения индивидуальных лицензий. Так, население получает возможность инвестировать в ценные бумаги, недвижимость, имущественные права, может свободно ввозить в Украину и вывозить за границу ценные бумаги.Еще одно новшество закона — возможность для населения размещать валюту из Украины на зарубежных счетах. Как и в предыдущем пункте, такие валютные операции не требуют получения индивидуальных лицензий.Руководство Нацбанка не сможет единолично решать вопрос о введении новых валютных ограничений. Первоначально Совет НБУ должен будет подтвердить такую необходимость, признать присутствие кризисных явлений. По закону, меры по защите банковской системы от нестабильности будут носить временный характер и длиться до шести месяцев.Закон вступает в силу через день после опубликования. Предусмотрен семимесячный переходной период до введения в действие положений документа. В течение этих семи месяцев будут доработаны нормативно-правовые акты НБУ.



