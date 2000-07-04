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Раздел: Экономика  
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Еще две немецкие фирмы ведут бизнес с Крымом в обход санкций

Еще две немецкие фирмы ведут бизнес с Крымом в обход санкцийДве немецкие компании поставляли ильменит для завода Фирташа в Крыму.

Две немецкие судоходные компании подозреваются в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию Крыма. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По имеющимся данным, немецкие компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis из Штаде доставили в ноябре и декабре 2017 года в российский порт Кавказ 35 тысяч тонн ильменита из Норвегии, который затем был отправлен в Крым.

Руду перегрузили на воде на борт российского корабля Нефтерудовоз-2, и он направился в крымский порт, расположенный в 20 км.

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В Крыму находится предприятие Крымский титан, производящее диоксид титана для лакокрасочной и других отраслей промышленности. Завод контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.
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 Теги: санкции, Крым

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Сегодня, 17:12 » Автор: Богдан Процив
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