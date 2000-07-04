Еще две немецкие фирмы ведут бизнес с Крымом в обход санкций

Две немецкие компании поставляли ильменит для завода Фирташа в Крыму.



Две немецкие судоходные компании подозреваются в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию Крыма. Об этом пишет интернет-издание



По имеющимся данным, немецкие компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis из Штаде доставили в ноябре и декабре 2017 года в российский порт Кавказ 35 тысяч тонн ильменита из Норвегии, который затем был отправлен в Крым.



Руду перегрузили на воде на борт российского корабля Нефтерудовоз-2, и он направился в крымский порт, расположенный в 20 км.



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В Крыму находится предприятие Крымский титан, производящее диоксид титана для лакокрасочной и других отраслей промышленности. Завод контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Две немецкие судоходные компании подозреваются в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию Крыма. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net По имеющимся данным, немецкие компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis из Штаде доставили в ноябре и декабре 2017 года в российский порт Кавказ 35 тысяч тонн ильменита из Норвегии, который затем был отправлен в Крым.Руду перегрузили на воде на борт российского корабля Нефтерудовоз-2, и он направился в крымский порт, расположенный в 20 км.В Крыму находится предприятие Крымский титан, производящее диоксид титана для лакокрасочной и других отраслей промышленности. Завод контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.



