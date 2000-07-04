Раздел: Экономика
Названы регионы в Украине с самыми высокими зарплатами
Наивысшая средняя зарплата фиксировалась в Киеве.
В четырех регионах Украина заработная плата превысила среднюю по Украине. Такая тенденция наблюдалась с января по май 2018 года в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях, сообщает в пятницу, 6 июля пресс-служба Государственной статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Госстате сообщили, что средний размер заработной платы во всех регионах Украины был выше уровня минимальной оплаты труда. Однако только в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине.
В частности, в Киеве размер средней заработной платы составил 12721 гривен, Донецкой области - 9173 гривен, Киевской - 8392 гривен и Днепропетровской - 8237 гривен. При этом в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях зафиксирован низкий уровень заработной платы (который не превышал 79% от средней заработной платы по Украине).
Отмечается, что в январе-мае 2018 года в Украине размер средней номинальной заработной платы составлял 8225 гривен и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%.
Читайте также: Госстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами
По данным Госстата, реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Напомним, в конце июня 2018 года сообщалось, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.
В четырех регионах Украина заработная плата превысила среднюю по Украине. Такая тенденция наблюдалась с января по май 2018 года в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях, сообщает в пятницу, 6 июля пресс-служба Государственной статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Госстате сообщили, что средний размер заработной платы во всех регионах Украины был выше уровня минимальной оплаты труда. Однако только в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине.
В частности, в Киеве размер средней заработной платы составил 12721 гривен, Донецкой области - 9173 гривен, Киевской - 8392 гривен и Днепропетровской - 8237 гривен. При этом в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях зафиксирован низкий уровень заработной платы (который не превышал 79% от средней заработной платы по Украине).
Отмечается, что в январе-мае 2018 года в Украине размер средней номинальной заработной платы составлял 8225 гривен и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%.
Читайте также: Госстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами
По данным Госстата, реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Напомним, в конце июня 2018 года сообщалось, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.
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