» » Названы регионы в Украине с самыми высокими зарплатами
Раздел: Экономика  
0

Названы регионы в Украине с самыми высокими зарплатами

Названы регионы в Украине с самыми высокими зарплатамиНаивысшая средняя зарплата фиксировалась в Киеве.

В четырех регионах Украина заработная плата превысила среднюю по Украине. Такая тенденция наблюдалась с января по май 2018 года в городе Киеве, Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях, сообщает в пятницу, 6 июля пресс-служба Государственной статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Госстате сообщили, что средний размер заработной платы во всех регионах Украины был выше уровня минимальной оплаты труда. Однако только в четырех регионах заработная плата превысила среднюю по Украине.

В частности, в Киеве размер средней заработной платы составил 12721 гривен, Донецкой области - 9173 гривен, Киевской - 8392 гривен и Днепропетровской - 8237 гривен. При этом в Херсонской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях зафиксирован низкий уровень заработной платы (который не превышал 79% от средней заработной платы по Украине).

Отмечается, что в январе-мае 2018 года в Украине размер средней номинальной заработной платы составлял 8225 гривен и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 26,7%.

Читайте также: Госстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами

По данным Госстата, реальные заработные платы выросли на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Напомним, в конце июня 2018 года сообщалось, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается и по итогам первого квартала составил 9,7% против 9,9% кварталом ранее.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, зарплата

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 21:24 » Автор: Татьяна Ларина
     167
     0

Похожие новости по теме

В Украине выросла средняя зарплата, - Госстат В Украине выросла средняя зарплата, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата в марте 2018 года составила 8382 грн

Стало известно, где в Украине самые высокие зарплаты Стало известно, где в Украине самые высокие зарплаты

В Киеве средняя заработная плата составила 11 тыс. 643 грн

В Украине начали падать зарплаты В Украине начали падать зарплаты

Средняя зарплата украинцев в январе сократилась на 868 гривен.

Зарплата в Украине сократилась за этот год на целых 22% Зарплата в Украине сократилась за этот год на целых 22%

В июне средняя заработная плата штатных работников в Украине составляла 4299 гривен.

В Украине уменьшились размеры средней заработной платы В Украине уменьшились размеры средней заработной платы

Больше всего пострадали жители Киевской, Черкасской и Луганской областей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх