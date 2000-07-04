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Раздел: Экономика  
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Из-за похолодания резко возросли объемы потребляемого газа

Из-за похолодания резко возросли объемы потребляемого газаВозросшие потребности в газе были перекрыты за счет импорта, газа собственной добычи, а также газа, поднятого из газохранилищ.

В первом квартале 2018 года население потребило природного газа на 56% больше по сравнению с IV кварталом 2017 года и на 3% по сравнению с I кварталом 2017 года, сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В I квартале 2018 года объем валового потребления природного газа составил около 13,57 млрд куб. м, что на 35% больше по сравнению с IV кварталом 2017 года и на 7% по сравнению с I кварталом 2017 года. Объем потребления бытовых потребителей увеличился на 56% по сравнению с IV кварталом 2017 года и на 3% по сравнению с I кварталом 2017 года и составил 5,7 млрд куб. м", - сообщили в НКРЭКУ.

Регулятор объясняет такой существенный рост объемов потребления снижением среднесуточной температуры воздуха в тот период и, соответственно, ростом спроса как бытовых, так и небытовых потребителей на газ для обогрева.

"Значительные объемы потребления природного газа в I квартале 2018 года были покрыты за счет импорта, газа собственной добычи, а также газа, поднятого из газохранилищ", — добавили в Комиссии.

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Вместе с тем, в первом полугодии 2018 года Украина снизила импорт природного газа на 36,7%.
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 Теги: газ, потребление

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Сегодня, 11:52 » Автор: Богдан Процив
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