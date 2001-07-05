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Раздел: Экономика  
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Roshen увеличивает долю на европейском рынке

Roshen увеличивает долю на европейском рынкеЕжегодно на треть увеличивается экспорт.

Корпорация Roshen увеличивает объемы экспорта продукции за границу на 30% в год. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил глава кондитерской корпорации Roshen в интервью Экономической правде, которое было опубликовано в понедельник, 9 июля.

Глава корпорации Вячеслав Москалевский отметил, что крупнейшими импортерами продукции Roshen являются Болгария, Румыния, Польша.

"Мы каждый год растем на 30%. [Экспорт растет] за счет Восточной Европы", - сказал Москалевский.

Он оценивает долю Roshen на украинском рынке в 25%-27% и заявляет, что компания является крупнейшим игроком на внутреннем рынке.

При этом Москалевский отбрасывает обвинения в монополизме.

"Как я могу быть монополистом? Вас не беспокоит, что в Украине работают Kraft, Nestle? Если они займут 100% рынка, то это нормально?", - сказал он.

Многих производителей кондитерских изделий Москалевский не считает конкурентами, так как они работают в "дешевом сегменте".

"Сегмент Житомира (Житомирські ласощі – ред.) — это дешевая конфета для сельских жителей. Мы не их конкурент, - рассказал Москалевский.

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В то же время, по словам Москалевского, самой популярной продукцией корпорации Roshen является карамель. По его словам, Кременчугская фабрика за год делает 10 млрд штук карамелек.
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 Теги: Roshen

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Сегодня, 13:51 » Автор: Богдан Процив
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