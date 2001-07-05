Раздел: Экономика
Roshen увеличивает долю на европейском рынке
Ежегодно на треть увеличивается экспорт.
Корпорация Roshen увеличивает объемы экспорта продукции за границу на 30% в год. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил глава кондитерской корпорации Roshen в интервью Экономической правде, которое было опубликовано в понедельник, 9 июля.
Глава корпорации Вячеслав Москалевский отметил, что крупнейшими импортерами продукции Roshen являются Болгария, Румыния, Польша.
"Мы каждый год растем на 30%. [Экспорт растет] за счет Восточной Европы", - сказал Москалевский.
Он оценивает долю Roshen на украинском рынке в 25%-27% и заявляет, что компания является крупнейшим игроком на внутреннем рынке.
При этом Москалевский отбрасывает обвинения в монополизме.
"Как я могу быть монополистом? Вас не беспокоит, что в Украине работают Kraft, Nestle? Если они займут 100% рынка, то это нормально?", - сказал он.
Многих производителей кондитерских изделий Москалевский не считает конкурентами, так как они работают в "дешевом сегменте".
"Сегмент Житомира (Житомирські ласощі – ред.) — это дешевая конфета для сельских жителей. Мы не их конкурент, - рассказал Москалевский.
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В то же время, по словам Москалевского, самой популярной продукцией корпорации Roshen является карамель. По его словам, Кременчугская фабрика за год делает 10 млрд штук карамелек.
Корпорация Roshen увеличивает объемы экспорта продукции за границу на 30% в год. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил глава кондитерской корпорации Roshen в интервью Экономической правде, которое было опубликовано в понедельник, 9 июля.
Глава корпорации Вячеслав Москалевский отметил, что крупнейшими импортерами продукции Roshen являются Болгария, Румыния, Польша.
"Мы каждый год растем на 30%. [Экспорт растет] за счет Восточной Европы", - сказал Москалевский.
Он оценивает долю Roshen на украинском рынке в 25%-27% и заявляет, что компания является крупнейшим игроком на внутреннем рынке.
При этом Москалевский отбрасывает обвинения в монополизме.
"Как я могу быть монополистом? Вас не беспокоит, что в Украине работают Kraft, Nestle? Если они займут 100% рынка, то это нормально?", - сказал он.
Многих производителей кондитерских изделий Москалевский не считает конкурентами, так как они работают в "дешевом сегменте".
"Сегмент Житомира (Житомирські ласощі – ред.) — это дешевая конфета для сельских жителей. Мы не их конкурент, - рассказал Москалевский.
Читайте также: Из-за похолодания резко возросли объемы потребляемого газа
В то же время, по словам Москалевского, самой популярной продукцией корпорации Roshen является карамель. По его словам, Кременчугская фабрика за год делает 10 млрд штук карамелек.
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