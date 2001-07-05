Раздел: Экономика
Суд забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат
Решением суда расторгнут договор об учреждении ЗТМК, который заключили Фонд госимущества Украины и компания Толексис Трейдинг Лимитед.
Хозяйственный суд Запорожской области вернул в государственную собственность имущество ООО Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК). Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что решением суда расторгнут договор об учреждении ЗТМК, который заключили Фонд государственного имущества Украины и компания Толексис Трейдинг Лимитед.
Согласно данным следствия, в 2013 году во исполнение постановления правительства с победителем конкурса - оффшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, - с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства был заключен договор об учреждении ООО ЗТМК.
Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в уставный капитал субъекта передал целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении госпредприятия ЗТМК.
Как сообщается, компания TOLEXIS TRADING LIMITED внесла взнос в сумме 110 млн долларов, целевое назначение у которого - финансирование модернизации производства в течение 2013 - I квартал 2015 годов. Несмотря на то, что доля государства в ООО ЗТМК составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента.
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"Большинство из привлеченных инвестиций были потрачены на погашение ранее созданных долгов ЗТМК за энергоносители перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн гривен", - говорится в сообщении.
Хозяйственный суд Запорожской области вернул в государственную собственность имущество ООО Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК). Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что решением суда расторгнут договор об учреждении ЗТМК, который заключили Фонд государственного имущества Украины и компания Толексис Трейдинг Лимитед.
Согласно данным следствия, в 2013 году во исполнение постановления правительства с победителем конкурса - оффшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, - с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства был заключен договор об учреждении ООО ЗТМК.
Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в уставный капитал субъекта передал целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении госпредприятия ЗТМК.
Как сообщается, компания TOLEXIS TRADING LIMITED внесла взнос в сумме 110 млн долларов, целевое назначение у которого - финансирование модернизации производства в течение 2013 - I квартал 2015 годов. Несмотря на то, что доля государства в ООО ЗТМК составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента.
Читайте также: В Украине пройдет разовое декларирование активов физлиц
"Большинство из привлеченных инвестиций были потрачены на погашение ранее созданных долгов ЗТМК за энергоносители перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн гривен", - говорится в сообщении.
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