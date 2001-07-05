» » Суд забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат
Раздел: Экономика  
0

Суд забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат

Суд забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинатРешением суда расторгнут договор об учреждении ЗТМК, который заключили Фонд госимущества Украины и компания Толексис Трейдинг Лимитед.

Хозяйственный суд Запорожской области вернул в государственную собственность имущество ООО Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК). Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что решением суда расторгнут договор об учреждении ЗТМК, который заключили Фонд государственного имущества Украины и компания Толексис Трейдинг Лимитед.

Согласно данным следствия, в 2013 году во исполнение постановления правительства с победителем конкурса - оффшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр), которая входит в группу компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, - с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства был заключен договор об учреждении ООО ЗТМК.

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ в уставный капитал субъекта передал целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении госпредприятия ЗТМК.

Как сообщается, компания TOLEXIS TRADING LIMITED внесла взнос в сумме 110 млн долларов, целевое назначение у которого - финансирование модернизации производства в течение 2013 - I квартал 2015 годов. Несмотря на то, что доля государства в ООО ЗТМК составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента.

Читайте также: В Украине пройдет разовое декларирование активов физлиц

"Большинство из привлеченных инвестиций были потрачены на погашение ранее созданных долгов ЗТМК за энергоносители перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства фактически было направлено только 20 млн гривен", - говорится в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Фирташ, комбинат

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:11 » Автор: Богдан Процив
     103
     0

Похожие новости по теме

Банк Надра подозревают в растрате 400 млн грн Банк Надра подозревают в растрате 400 млн грн

Банк Фирташа подозревают в причастности к растрате средств, выделенных на завод бизнесмена.

В Кабмине согласились на продажу пяти крупнейших предприятий В Кабмине согласились на продажу пяти крупнейших предприятий

Правительственный комитет согласился на продажу Турбоатома, Электротяжмаша, ОГХК, ЗТМК, ГПЗКУ.

В Украине проведут масштабную приватизацию В Украине проведут масштабную приватизацию

Фонд госимущества предлагает пополнить приватизационный список 44 госпредприятиями.

«Турбоатом» выставят на продажу «Турбоатом» выставят на продажу

ФГИУ предлагает Кабинету министров включить в 2016 году 20 объектов госсобственности в список приватизируемых, в частности «Турбоатом», являющийся одним из крупнейших в мире производителей турбин.

Украинский суд отобрал у российского олигарха Запорожский алюминиевый комбинат Украинский суд отобрал у российского олигарха Запорожский алюминиевый комбинат

Высший хозяйственный суд вернул в госсобственность 68,01% акций простаивающего комбината.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх