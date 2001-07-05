Раздел: Экономика
Стала известна дата открытия первого магазина H&M в Украине
Первый H&M откроется в Киеве уже в августе.
Шведский международный ритейлер H&M объявил, что первый украинский магазин откроет свои двери 18 августа в Lavina Mall на улице Берковецкой, 6д.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе пресс-службы H&M в Украине во вторник, 10 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Открытие состоится в 12:00, магазин будет работать до 22:00. Магазин займет площадь 2 900 квадратных метров.
"Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров ... в частности принтованную коллекцию GP & J Baker x H&M. Позже бренд представит глобальные линии, например, недавно анонсированную MOSCHINO [tv] H&M, и коллекцию Holiday", - говорится в сообщении.
Также в магазине будут представлены товары для дома H&M Home.
Напомним, что осенью 2017 года H&M подписал контракт об открытии магазина с ТРЦ Lavina Mall Вагифа Алиева.
А в начале этого года ритейлер начал поиск персонала для работы в Украине.
Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - основана в Швеции в 1947 году, одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.
Кроме H&M в группу компании входят такие бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories и H&M Home, а также ARKET.
По данным компании, в 2017 году продажи компании составили 232 млрд шведских крон.
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По данным исследования компании GfK Ukraine, лидерами среди международных сетей, которых не хватает украинцам, оказались магазины товаров для дома IKEA (46,8% проголосовавших) и одежды H&M (39,4%).
Шведский международный ритейлер H&M объявил, что первый украинский магазин откроет свои двери 18 августа в Lavina Mall на улице Берковецкой, 6д.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе пресс-службы H&M в Украине во вторник, 10 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Открытие состоится в 12:00, магазин будет работать до 22:00. Магазин займет площадь 2 900 квадратных метров.
"Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров ... в частности принтованную коллекцию GP & J Baker x H&M. Позже бренд представит глобальные линии, например, недавно анонсированную MOSCHINO [tv] H&M, и коллекцию Holiday", - говорится в сообщении.
Также в магазине будут представлены товары для дома H&M Home.
Напомним, что осенью 2017 года H&M подписал контракт об открытии магазина с ТРЦ Lavina Mall Вагифа Алиева.
А в начале этого года ритейлер начал поиск персонала для работы в Украине.
Шведская Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) - основана в Швеции в 1947 году, одна из крупнейших торговых компаний в мире. По данным ритейлера, сейчас он управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.
Кроме H&M в группу компании входят такие бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, Other Stories и H&M Home, а также ARKET.
По данным компании, в 2017 году продажи компании составили 232 млрд шведских крон.
Читайте также: Масштабный сбой в ПриватБанке: что известно на данный момент
По данным исследования компании GfK Ukraine, лидерами среди международных сетей, которых не хватает украинцам, оказались магазины товаров для дома IKEA (46,8% проголосовавших) и одежды H&M (39,4%).
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